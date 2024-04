En medio de una compleja situación económica, marcada especialmente por la caída generalizada del consumo, también se ve afectada la producción de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo impacta esto en la Provincia de Buenos Aires? Quien habló de ello en comunicación con Radio Urbana es Ariel Aguilar, subsecretario provincial de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.

En primer lugar, el funcionario marcó que «hay un promedio de caída del 30% en casi todos los rubros. Son números comerciales que se agravan y, consecuentemente, arrastran al rubro industrial. La metalurgia ya tuvo 7.000 despidos, y lo mismo está sucediendo en el textil, en el vidrio, en todos los sectores. Donde más se siente esto es en la Provincia de Buenos Aires, siendo el motor industrial del país».

«Es nuestra impronta de gestión recorrer cada lugar escuchando a las cámaras locales. En este contexto, donde Nación decidió eliminar todos los programas para la industria y cada vez cuesta más conseguir créditos, Cuenta DNI fue muy importante para muchos comercios. La herramienta nació para fomentar el consumo, y hoy funciona de contención para sus más de 9 millones de usuarios» Ariel Aguilar.

¿Hay algún indicio de recuperación económica en el corto plazo? «Ahí hay una fuerte contradicción en el discurso, ¿de qué manera van a reactivar la actividad económica? Matar el consumo para bajar la inflación es un plan para destruir el consumo interno, bajar los salarios, es directamente una reforma laboral de facto. Lo de la recuperación en ‘v’ no se da en ningún lugar del mundo, son palabras para generar una esperanza en la gente, pero no se verifican en los números. Ni la gente ni los comerciantes pueden pagar las tarifas».

En cuanto a la cuestión salarial de los trabajadores industriales, Aguilar aseguró que «hablando con las cámaras, lo que se está dando hoy es de subsistencia, no es fácil dar aumentos con este contexto. Se está haciendo mucho esfuerzo para sostener los puestos de trabajo, hoy hay muchas empresas que achican su personal o no le renuevan a las personas que se van jubilando. En PyMEs más grandes sí hay numerosos despidos, pero de acá a junio se darán muchos más. El sector obrero metalúrgico ya tiene 7.000 despidos por este esquema de goteo. No se puede seguir con este nivel de caída de consumo con el alza en tarifas que tienen que pagar las PyMEs. Hoy muchas empresas tienen que decidir entre mantener un empleado o pagar la luz».

«Lo que podemos hacer, con estas herramientas y una baja de coparticipación de 4 puntos, es contener a la gente. Estamos en una situación muy compleja y haremos todo lo que podamos, pero es una decisión política la de asfixiar a la Provincia de Buenos Aires negándole los fondos que merece tener» Ariel Aguilar.