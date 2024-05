Andrea Piangatelli, tomadora de un crédito UVA

La semana pasada, distintos bancos a nivel nacional volvieron a ofrecer créditos hipotecarios a la población, una práctica que hace años no se realizaba en nuestro país como consecuencia de la escalada inflacionaria. Los mismos se rigen por el índice UVA, que ya había generado inconvenientes para decenas de miles de personas durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Tal es el caso de Andrea Piangatelli, vecina de nuestra ciudad que tomó un crédito UVA durante el año 2017. En comunicación con Radio Urbana explicó que «en mayo de ese año sacamos $1.760.000 para la adquisición de vivienda, y empezamos pagando $12.000 mensuales. Hoy debemos $64 millones, y la cuota ya supera los $500.000. Con este índice todos los días le debes más al banco. Es una incertidumbre total, si esto no es una estafa que me digan qué es. No hay salida de ninguna manera, no tenemos forma de cancelar el crédito. Todos los días debo entre $200 y $300 mil más«.

[NOTA] 🏘️ Vuelven los créditos hipotecarios ¿Qué términos hay que tener en cuenta? 🗣️ Pablo Obreque: "Si la inflación tiende a la baja no debería haber problemas en pagarlo, pero en caso contrario se dificultaría". ✍️ https://t.co/VwAT5HoFlN pic.twitter.com/0ieyD4diNN — Urbana 93.9 (@urbana939) April 26, 2024

«La gente debe saber que desde el primer día le vas a deber más al banco. La inflación no va al ritmo de los salarios, lo que hace que el crédito sea impagable, no hay salida. Entiendo quienes ven una posibilidad, nosotros la vimos, pero desde la experiencia les digo que es una estafa. Tampoco hay que dejarse engañar por ese tope del 25% del sueldo. Recomiendo leer bien la letra chica, interiorizarse en el tema antes de tomar el crédito a las apuradas» Andrea Piangatelli.

Pignatelli detalló que «mi casa tiene cinco ambientes. La cuota mensual ya representa el 100% de mi salario, que hoy es de $500.000. Ahora lo estaría terminando de pagar en el 2040, pero a eso hay que sumarle todos los intereses que se van generando. La casa es un derecho, un sueño, no es para hacer un negocio. El presidente nos culpa a nosotros, nadie nos puso un revolver en la cabeza, pero teníamos la ilusión de tener una casa propia. Ya me enfermé por esto, es una incertidumbre diaria. Encima te llaman del banco y, al no poder pagar una cuota, te ofrecen pagar dos o tres a la vez para adelantar cuotas«.

Por último, reclamó que «el Congreso trate el proyecto de ley, ya aprobado en Diputados, y tener una salida para las 105.000 familias que están pasando por esto. El proyecto plantea que el índice lo marque el coeficiente de variación salarial, aunque lo ideal seria que se tome el índice de casa propia que abarca el coeficiente de variación salarial y el IPC, tomando el más bajo. Eso nos daría cierta previsibilidad, pero hoy está estancado. Evidentemente no es una cuestión que les interese demasiado, ni a este Gobierno ni al anterior. Fueron todas promesas de campañas incumplidas. Estos son los políticos que nos representan».