Pablo Obreque, economista y docente de la UNS

En los últimos días, distintos bancos fueron presentando la vuelta de los créditos hipotecarios, una oferta que hace años no existe en nuestro país producto de la escalada inflacionaria que atraviesa la Argentina. ¿De qué se trata y con qué términos aparecen estos créditos en el mercado?

Pablo Obreque, economista y docente de la Universidad Nacional del Sur, aseguró que «algunos bancos como el Hipotecario y el de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de mayo lanzan una línea de crédito hipotecario donde el capital se ajusta al índice UVA y a la tasa de interés: el primer año es 4%, y ya a partir del segundo es 8%. Algo interesante es que la cuota no puede superar el 25% de tu sueldo, lo que significa que ante cualquier aumento de la inflación te da un margen para pagar el crédito».

«Si bien cada línea de créditos tiene sus particularidades y sus cosas a tener en cuenta, no deja de ser un dato muy importante que vuelvan los créditos hipotecarios en nuestro país» Pablo Obreque.

El economista detalló que «el UVA tiene un índice de acuerdo a la inflación. Si fuese baja, el capital se ajusta; el tema es que si el proceso inflacionario es alto y sacaste tantas UVAs como si fuesen dólares, después tenés que devolver la misma cantidad. El problema llega cuando la inflación no es acompañada por el salario y termina quedando más arriba. Hoy la tasa es más baja que en el 2017, pero la modalidad es la misma. El banco presta plata y después le debes el UVA sumado a un porcentaje. Si la inflación tiende a la baja, no debería haber problema en pagarlo, caso contrario sí se dificulta porque los salarios no lo acompañan».

Por último, Obreque destacó que «en 2001, los créditos hipotecarios representaban el 5% del PIB, y en el último dato de 2023 solo era un 0,2%. El sistema no es malo, pero la correlación entre la suba inflacionaria y el aumento de los sueldos es el problema. Como resultado, lo que antes representaba el 25% del salario, en algunos casos pasó a ser el 50%. Solo el 1% de quienes sacaron los UVA no pudieron pagarlo, el tema es la capacidad de cada uno de que sus ingresos se ajusten a la inflación, y su capacidad de pagar los créditos. Hay que tener en cuenta que el crédito no es solo bajo el Gobierno de Milei, porque lo vas a tener por 30 años».