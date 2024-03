En medio de un extenso reclamo salarial con el Gobierno nacional, y en el segundo día del ciclo lectivo, distintos gremios docentes van al paro. El reclamo más importante llega luego de la decisión de Javier Milei de eliminar el Fondo de Incentivo Docente, que representa en promedio un 12% de los salarios docentes, así como también reclamos por los recortes presupuestarios en general en el sistema educativo.

Analía Lusarreta, secretaria general del SUTEBA local, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «hoy nos concentramos en Plaza Rivadavia a las 10:30 junto con ADUNS, porque además la situación de las universidades nacionales es catastrófica. Las políticas del Gobierno nacional nos lleva a tomar esta decisión a pesar de que nuestra central a nivel nacional no haya hecho lo mismo. En Provincia de Buenos Aires la quita del incentivo docente es de un 12-15% del salario, en otras provincias llega al 20%».

En ese sentido, la gremialista agregó que «hoy sabemos que el nivel de acatamiento a la medida no será alto, no es un paro provincial y no es convocado por la CTERA,. Hay que decir que estar constantemente en alerta es profundamente desgastante. Los docentes queremos concentrarnos en la tarea que realizamos, proyectar y planificar el año, y cómo trabajar algunas situaciones con los chicos. Esta situación no te lo permite».