Margarita Orellano, secretaria general del SADOP

Crece la preocupación entre las y los docentes por la negativa del Gobierno de Javier Milei de abonar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el cual representa cerca de un 10% de su salario. Si bien en la Provincia de Buenos Aires esto fue saldado por el Gobierno provincial, el gobernador Axel Kicillof aseguró que no podrá hacerse cargo del mismo de manera habitual. Sumado a esto, también se confirmó la eliminación de la paritaria nacional docente. Por ello es que peligra el inicio de clases en todo el país.

Margarita Orellano, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados local (SADOP), explicó en comunicación con Radio Urbana que «este año venimos cobrando la suma correspondiente, pero tiene que ver con la voluntad del Gobierno provincial de hacer frente al pago del incentivo, que son sumas que deberían haber llegado desde Nación. El presidente y su gabinete están negados a cumplir con la ley, y si la Provincia no hubiese tomado la decisión de completar los salarios, hubiésemos tenido una rebaja importante de manera arbitraria y unilateral. Estos fondos tienen que ver con la ley de financiamiento, y afectan no solo a los salarios sino también a la infraestructura».

Sin Paritaria Nacional Docente no hay Educación posible.

«Siempre estamos abiertos al diálogo y la negociación, así lo llevamos en los últimos años con Nación y Provincia. La situación se complica cuando a esta reducción del 10% del salario se suma al tremendo aumentos de precios de alimentos, del transporte público, de materiales de librería, es muy difícil de sobrellevar. Si no cobramos en tiempo y forma, es imposible de encarar el ajuste» Margarita Orellano.

En cuanto a la paritaria nacional docente, la dirigente agregó que «surge a través de la ley de financiamiento educativo en el año 2006. El artículo 10 establece que el ministro de Educación, el Consejo Federal y las entidades gremiales acuerdan un convenio marco, llamado paritaria federal o nacional. Es un acuerdo de partes donde se establece el salario mínimo docente para todo el país. Después se negociará el salario provincial en cada lugar, pero aquí se establece una base de partida. En el Gobierno de Macri, la paritaria federal fue excluida de la normativa educativa a través de un decreto. No es de extrañar que este Gobierno diga que no corresponde, o que es inexistente. Nosotros requerimos de esta base para comenzar a negociar. hay sumas como el incentivo docente y el plus por conectividad que se establecen y negocian en la paritaria nacional. Si no existen, no se actualizan y no se cobran, cobraríamos un 10% menos del salario. Queremos comenzar las clases, hay una voluntad firme de iniciar. Nuestro objetivo siempre es la educación de los alumnos, pero en esta situación no se puede».

Por último, Orellano se refirió a la desregulación en la actualización de las cuotas de los colegios privados que impulsó el Gobierno nacional a través del DNU: «El Gobierno nacional se opone a la Constitución que indica que la educación es un derecho, no se puede actuar caprichosamente. Hasta finales de año atravesábamos otro panorama a nivel país, no teníamos un descenso de matrículas en los colegios privados. Ahora cambó todo; si bien se ha desregulado el cobro o monto de cuotas a nivel nacional, en la Provincia de Buenos Aires esa regulación se mantiene, las condiciones de las cuotas serán las mismas. Los colegios privados tienen un tope para el cobro de las cuotas».