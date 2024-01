Alejandro Staffa, decano de la UTN Bahía Blanca

Como ya es de público conocimiento, el temporal que azotó a nuestra ciudad el pasado 16 de diciembre generó importantes destrozos en los más diversos ámbitos e instituciones de Bahía Blanca. Hemos repasado en los últimos días las consecuencias en cuanto a los establecimientos educativos en los niveles primario, secundario, y en la Universidad Nacional del Sur, ¿cuál es la situación en la UTN?

Alejandro Staffa, decano de la Universidad Tecnológica Nacional en Bahía Blanca, marcó en comunicación con Radio Urbana que «la sede principal de 11 de Abril sufrió destrozos de mamparas, vidrios y puertas. En la sede de Montevideo se volaron los portones de entrada a los laboratorios. Sin duda las consecuencias más graves fueron en el Parque Industrial, particularmente en el centro de capacitación. Se voló el techo de las aulas allí ubicadas, se cayeron paredes y se destrozó el sistema eléctrico. Se hizo un relevamiento de la infraestructura, y arrojó que se necesitarán unos $6 millones de pesos para la sede de Montevideo, $12 millones para la de 11 de Abril, y $41 millones para la del Parque Industrial».

Los daños se produjeron tanto en las sedes 11 de abril y Montevideo como en la Plataforma Tecnológica en el interior del Parque Industrial, e incluyen en su mayoría roturas de ventanales, techos, terrazas, lucarnas, cúpula, y caída de un pabellón de aulas.

«Participamos junto con la UNS en una colecta para los sectores más afectado, trabajamos en la emergencia también con recarga de celulares y con la movilidad de una unidad de energía que pudo asistir a algunos barrios vulnerables» Alejandro Staffa.

Pensando en el inicio del ciclo lectivo a partir de marzo, el decano aseguró que «los trabajos que haremos de acá a marzo pondrán todo en condiciones para comenzar el año sin problema. Los exámenes finales de febrero a realizarse en la sede de 11 de Abril podrán tomarse normalmente, y las clases de capacitación en el Parque Industrial se reprogramarán en Montevideo. En cuanto a los días posteriores al temporal, la actividad pudo ser reestablecida el día jueves 21/12, tuvimos 3 días sin energía con un asueto administrativo. Pudimos cerrar el ciclo 2023 con exámenes esos dos días. Afortunadamente las aulas no sufrieron consecuencias así que continuaron con su funcionamiento normal».

Por último, Staffa se refirió a la situación económica nacional y su impacto en el presupuesto de las universidades públicas: «La situación es preocupante, nuestras autoridades han tenido reuniones para revertir esto. Estamos a la espera como todos respecto de la suerte de este DNU que aplica restricciones en cuanto al presupuesto universitario. No tenemos claro cómo va a ser. Ya nos ha tocado trabajar con un presupuesto prorrogado y es complicado. No se puede operar, se tienen problemas para pagar los gastos mínimos».

En ese sentido, agregó que «el presupuesto general se va deteriorando por el proceso inflacionario, sería muy malo que no se atienda la realidad de la inflación. Por suerte no estamos con obras de magnitud por delante ni en ejecución, aunque sí tenemos una obra del ascensor en la sede de Montevideo para darle accesibilidad a personas mayores y con discapacidad. Para febrero debería estar funcionando. El Gobierno nacional no aportará a obras publicas, y las mismas no se llevarán a cabo a menos que tengan aportes externos, así que no esta muy claro como se avanzará».