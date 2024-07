El día de ayer, el intendente Susbielles encabezó una conferencia de prensa en la que expresó la postura local sobre el proyecto de inversión en una planta de GNL por parte de YPF y Petronas. Como viene sucediendo con este tema en particular, la jornada contó con la participación de diversos sectores políticos con representación local y regional, aunque se destacó la inasistencia de las y los concejales de Juntos por el Cambio.

Adrián Jouglard, jefe del Bloque del PRO en el Concejo Deliberante de nuestra cuidad, explicó en comunicación con Radio Urbana que «tomamos la decisión de no participar para no entrar en la discusión política que tiene el Presidente con el gobernador. Aún así, nos hemos puesto a disposición del intendente con todas las herramientas que se puedan facilitar. Por Bahía Blanca haremos lo que corresponda y daremos cualquier discusión, pero no queremos ser árbitro de esta disputa política. No le hace bien al proyecto esta pelea, desvirtúa la situación de Bahía Blanca y todo lo que se vino trabajando este tiempo. Que no hayamos participado no significa que no apoyemos la instalación de la planta en la ciudad«.

Kicillof esta en desacuerdo con la ley y ha decidido no adherirse a la misma.

Si la provincia de Buenos Aires no puede garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, ¿por qué sorprende que los inversores elijan otras provincias?

La adhesión implica no desvirtuar la ley.

«Para nosotros no son matices, la discusión de la Ley Bases condiciona el proyecto y la adhesión no es menor, por ello reclamamos la adhesión tanto de la ciudad como de la Provincia» Adrián Jouglard.

El concejal se manifestó a favor de la adhesión al RIGI por parte de la Provincia de Buenos Aires, y planteó que «la decisión debe ser técnica, y entiendo que YPF y Petronas contrataron una consultora en ese sentido. Aún así, esto requiere algunas decisiones del gobernador como adherir al RIGI nacional, aún si no está de acuerdo. Es ley, fue debatida y sancionada democráticamente, está vigente y es un requisito que incluso la empresa ha puesto para seguir adelante. Hay que agotar todos los requisitos para seguir siendo competitivos. Rio Negro ya adhirió al RIGI, los municipios donde se instalaría la planta también, y en Provincia hay un retraso. Venimos reclamando que el gobernador deje de lado las diferencias y se adhiera».

Finalmente, Jouglard marcó que «cuando uno hace historia, en diciembre de 2021 aprobamos una ordenanza de promoción industrial, con exenciones impositivas de plazos menores. Antes de la discusión del RIGI e incluso de la Ley de GNL, con consideraciones similares aunque no tan extensas, y eran requisitos que se habían puesto para la promoción industrial de Bahía Blanca. Estamos todos trabajando en lograr lo mejor para la ciudad, y sería bueno que el gobernador Kicillof acompañe como lo hacemos desde todos los espacios para que la planta llegue a la ciudad».