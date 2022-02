Ya está disponible en farmacias de la ciudad el Test de Autoevaluación Covid-19. Es una prueba individual orientativa sobre el estado de las personas acerca de un contagio. Se puede hacer tanto por saliva o nariz, y sale 1.650 pesos, aunque próximamente habrá otras marcas que pueden variar hasta 2.800 pesos aproximadamente.

Ingresaron a partir de este sábado en las droguerías de la ciudad y aún se está armando la distribución y logística de reparto para que lleguen a varias farmacias de la ciudad y la zona. “Al laboratorio mayor llegaron cien mil test, y la idea es que sea accesible para todos, no que se concentre en pequeños grupos de farmacia”, mencionó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, Silvia Godoy.

El test de autoevaluación Covid-19 es de la marca Inmunobio, una de las seis marcas autorizadas por ANMAT. Su objetivo es disminuir la trasmisión del virus; “la persona tiene la certeza que esta contagiada y se aísla para evitar que haya más gente trasmitiendo el virus”, afirmó Marina Etchehun, Farmacéutica y miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad.

“Es una medida que colabora con la descongestión de los centros de testeo. Por el desborde, La farmacia puso a disposición su red de más de 10 mil farmacias en el país, de las cuales están vendiendo test y otros productos médicos”, mencionó Silvia Godoy.

“Nuestra función es sumar, aunque en una pandemia todos tenemos que colaborar; enfermeros, farmacéuticos, médicos, y los pacientes también tiene una gran responsabilidad”, agregó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos.

Entre las responsabilidades de la ciudadanía, una de las más importantes que destaca Marina, que es el reporte de las personas luego de haberse realizado el autotest, cualquiera sea el resultado.

¿Cómo y cuándo se realiza el test de autoevaluación Covid-19?

En primera instancia, el test se realiza luego de 48 horas haber tenido contacto estrecho con un positivo de Covid-19, porque si la carga viral es baja, el test no lo detecta. Lo recomendable es esperar entre 3 y 5 días desde el contacto estrecho.

Otra de las aclaraciones de los profesionales de la salud fue la instantaneidad a la hora de abrir el test. “Se recomienda no abrir el test si no lo vamos a hacer en el momento, ya que sino su especificidad del 80% disminuye a las dos horas de haber abierto la prueba” aclaró Marina Etchehun.

Antes de abrir el test hay que leer las instrucciones de uso; especifica cómo es la toma de muestra y el tiempo de lectura del resultado. Si se hace en saliva se recomienda no haber ingerido agua 30 minutos antes, ni comida. Preferentemente en ayunas, sin haber hecho la higiene bucal. Y si se hace durante el resto del día por lo menos tiene que haber pasado 1 hora de haber tomado agua, realizarse una higiene bucal o haber fumado un cigarrillo.

Luego, se debe introducir el hisopo- que es más corto que el del PCR- aproximadamente 10 centímetros durante 10 segundos en cada fosa nasal. Hay que girar, tocando las paredes para juntar muestra. Si hay mucosidad es necesario sonar la nariz, y si en el pañuelo hay sangre no está indicada para hacer la prueba.

Una vez que se obtiene la muestra se coloca en un dispositivo que tiene dos rayitas, se coca la cantidad de gotitas exacta que dice el fabricante- porque según la marca será distinta- y los resultados posibles pueden ser:

– Dos rayitas rojas; una en “control” y otra en “mi muestra”: positivo

– Una línea roja que dice “control”: negativo

– Una línea roja en “testigo”: muestra mal tomada.

Cualquiera sea el resultado, por obligatoriedad debe ser informado a través de autotestfarmacia.org o llamando a la farmacia donde se compró el test. “Al momento de dispensar el test le preguntamos los datos al paciente, y le damos una declaración jurada para que firme, donde el paciente se compromete a informar el resultado”

En el test hay un código de barra que identifica al paciente con su DNI, y debe ser escaneado para informar el resultado. El mismo debe comunicarse dentro de las 24 horas de ser realizado el test y hasta siete días después de haberlo comprado en la farmacia.

La Farmacéutica y miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos, resalta cuestiones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el autotest, como por ejemplo; la espera del tiempo para hacerlo que garantice gran carga viral “Quizás un test que a la mañana da negativo, a la tarde puede dar positivo. Si tengo un evento al que quiero ir, hay que hacerlo 12 horas antes de ir, porque es muy variante el resultado”, aclaró

La correcta revisión de cómo hacerse el test también es fundamental para no arrojar un falso negativo; “en el envase hay un código QR donde se puede escanear y ver un video de cómo hacerlo correctamente. Es recomendable ver eso y no cualquier tutorial de Youtube, ya que dependiendo la marca del test, la forma de hacerlo no será la misma”, afirmó Etchehun.

Por otro lado, el tema del desecho también es una de las responsabilidades del paciente; “si el hisopo que voy a descartar tiene carga viral, es necesario neutralizarlo”, dijo la farmacéutica. “En el envase hay una bolsita con un buffer donde se introduce el hisopo y se neutraliza la carga viral. Recién ahí se puede descartar en los residuos domiciliarios”, agregó.

¿Qué dice el Colegio de Bioquímicos?

El Colegio de Bioquímicos de Bahía Blanca, no está de acuerdo con la venta directa del autotest en farmacias para el diagnostico de la Sars-CoV-2. Evangelina López, delegada de la institución, mencionó que “hay muchos puntos que se van a poner en peligro y que hace a la certeza de este resultado”

Se refirió a “la plena incumbencia del profesional bioquímico a la hora de realizar este tipo de análisis clínicos”, y que garantizan determinadas cuestiones importantes a saber como; “la correcta toma de muestra, el correcto asesoramiento del paciente para tomar las muestras desde el inicio de los síntomas, la correcta realización del procedimiento, la interpretación del mismo y por supuesto el vuelco de esos resultados hacia el SISA- Sistema Normativo de Control Epidemiológico-“

“Lo que va a suceder es que va haber un porcentaje de particulares que ante la presencia de síntomas se van a encontrar con un resultado falso negativo porque la muestra estuvo mal tomada, o porque no esperó los tiempos correspondientes para realizar el proceso, o por la mala lectura del resultado”

La delegada del Colegio de Bioquímicos afirmó que “eso presta duda sobre ese resultado, sobre el diagnóstico y las conductas sociales a seguir de ese paciente respecto a la comunidad”, y llamó a que “ante la necesidad de un testeo, se recurra a un bioquímico y laboratorio de confianza y deposite sobre la capacidad de ese profesional la responsabilidad de la realización de ese análisis”

En esa línea, la farmacéutica Marina Etchehun, Farmacéutica y miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad aclaró que, “los autotest son orientativos, y no tiene la valides que tiene el PCR, que confirma la prueba”