El día de ayer, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció una nueva medida destinada a las y los desempleados y a quienes se desempeñan laboralmente de manera informal. La misma de trata de un bono de $94.000 a cobrarse en dos cuotas de $47.000 en los meses de octubre y noviembre.

Walter Larrea, titular regional de ANSES, detalló en comunicación con Radio Urbana que «a partir de mañana jueves, de 14:00 a 22:00 se van a poder registrar en la página de ANSES para recibir el beneficio. Allí estarán las instrucciones para inscribirse, deberán poner sus datos y finalizar el trámite. Hay que hacerlo con paciencia, ya que no hay una fecha de corte hasta la cual inscribirse«.

El funcionario explicó a su vez que «el programa llega para un sector que faltaba incluir dentro del paquete de medidas que vino a paliar la situación compleja luego de la devaluación. Se trata de personas que no tienen una relación de trabajo formal y no tienen ninguna asistencia del Estado. Aquellos van a ser beneficiarios de este refuerzo económico de dos cuotas de $47.000 a desembolsarse en octubre y noviembre, monto que corresponde a una canasta básica individual para un adulto».

Anunciamos un Refuerzo para las y los trabajadores informales Hasta el momento no habían sido alcanzados por las medidas que anunciamos en los últimos días para contrarrestar los efectos de la devaluación impuesta por el FMI. ➡ Estamos hablando de un refuerzo para trabajadoras… pic.twitter.com/T8fYv2tZEq — Sergio Massa (@SergioMassa) September 26, 2023

«Los casos que necesiten de una evaluación pormenorizada serán atendidos en la oficina para rectificar cualquier situación que se de por una nómina que no esté actualizada. Vamos a agotar los mecanismos para que cualquier persona que esté en condiciones de cobrar el beneficio pueda hacerlo, lo que se intenta es evitar cualquier tipo de abuso o avivada» Walter Larrea.

¿Qué requisitos deberá cumplir cada beneficiario o beneficiaria? «Hay una serie de circunstancias que inhabilitan a la persona para recibir el bono: no tienen que contar con ningún tipo de asistencia directa por parte del Estado, no estar jubilado o pensionado, no tener trabajo en relación de dependencia. Va a haber un análisis socio económico para que el refuerzo llegue realmente al sector más rezagado. Las evaluaciones se dan a través del sistema informático de ANSES, con el entrecruzamiento de datos de la forma más rigurosa posible».

En ese sentido, agregó que «hay que tener clave de seguridad social y un CBU al cual se pueda depositar el refuerzo. Hay muchas personas que tienen una cuenta luego de políticas como el IFE que se han otorgado en el pasado, y la clave de seguridad social es generada al realizar cualquier tipo de trámite o consulta en ANSES. Si no se tiene, se puede generar fácilmente en la página del ANSES«.

Por último, Larrea aclaró que «cualquier persona que no pueda registrarse por cualquier motivo será atendida en nuestras oficinas, aunque nuestra recomendación es que la gente trate de evitarlo. No porque no queramos atenderlos, sino para evitar situaciones engorrosas que fácilmente podrían solucionarse de manera virtual».