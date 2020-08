La Comisión Especial de Colaboración y Participación para la Reactivación Económica tuvo su segunda reunión donde asesoraron al Intendente Héctor Gay en las últimas aperturas que se realizaron en la ciudad. Hablamos con Walter Larrea, concejal del Frente de Todxs e Integrante de la Comisión Especial de Colaboración y Participación para la Reactivación Económica: “En la Comisión se hace una evaluación sobre las actividades no permitidas para analizar aperturas, lo que hacemos nosotros es generar un ámbito de discusión. La responsabilidad no sólo política sino legal de los actos administrativos con este alcance es del Intendente Municipal. Nosotros no tenemos la facultad de habilitar actividades.

El Frente de Todxs emitió un comunicado donde calificaron de “Carronera” la actitud del concejal oficialista Federico Tucat, quien acusó al Frente de ocultar en la causa. “Es una situación lamentable y repudiable las expresiones de Tucat. Nunca jamás en ningún momento se puede perder de vista qué hay una madre que está desesperada en su búsqueda. Si Tucat sospecha qué hay personas que están encubriendo la desaparición deben ponerlo en consideración de la Jueza y desde el punto de vista político es una ofensa de la que no tengo antecedentes”.

El edil opinó que no permitirán que se los acuse de encubrir un caso que podría ser una flagrante vulneración de los derechos humanos. “No hemos recibido comunicación desde el oficialismo. No sabemos si es una opinión de Tucat o es también del bloque. La verdadera ofensa la han sufrido Facundo y Cristina”.