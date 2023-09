Walter Gonzalez, titular del SUTERH

Desde el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (SUTERH), comunicaron que las y los encargados de edificios obtendrán un 44% de aumento salarial a enero del 2024, junto con una suma de $80.000. A eso se le sumará un plus por zona fría del 50% de manera permanente en sus sueldos.

Walter Gonzáles, titular del SUTERH, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «tenemos un 11% de incremento en septiembre, octubre, noviembre y enero, además de una suma remunerativa de $20.000 cada mes. Llegamos a esto analizando la inflación anual, y aún así quedamos un poco por debajo como vemos en todas las actividades».

«Será entonces un total de 44% de aumento salarial más una suma de $80.000. Hoy tenemos 750 trabajadores en Bahía Blanca, y deberían ser más, porque hay muchos más consorcios» Walter González.

Además, se aprobó un plus por zona fría de manera fija en los salarios del rubro. A ello el sindicalista aclaró que «se ha generado una incertidumbre entre la Cámara de Administradores, donde incluso han llamado textualmente a ‘hacer quilombo’. Nos parece una irresponsabilidad terrible, acá no se hace nada por fuera de lo que corresponde. Bahía Blanca quedó dentro de la Zona Fría luego de la modificación de la ley, y nosotros lo que hicimos fue una presentación en el Ministerio de Trabajo, y viendo que ese plus está dentro de nuestro convenio colectivo solamente homologó el acuerdo».

En ese sentido, resaltó la necesidad de explicar el alcance real de la medida: «Salieron a decir que esto iba a tener un 80% de impacto en las expensas, generando incertidumbre. Hay que hacer un estudio caso por caso explicando realmente cuál va a ser ese impacto. Nosotros estamos tranquilos, trabajando en el marco de la ley y representando a los trabajadores. Llaman a sacar los trabajadores de edificios y contratar empresas de limpieza cuando muchos de ellos están adeudando los aportes. Cualquier empresa tercerizada tiene un valor por hora trabajada más cara que un encargado«.