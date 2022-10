Walter Abarca Diputado Provincial del Frente de Todos

El expresidente Néstor Carlos Kirchner, quien encabezó un período caracterizado por la revalorización de la política como elemento de transformación, murió hace 12 años, el 27 de octubre de 2010, como consecuencia de una afección cardiovascular cuando se encontraba en El Calafate, Santa Cruz.

Además de la conmoción que la noticia causó entre los y las militantes del Peronismo, el deceso del dirigente patagónico abrió una nueva etapa en el proceso político que la Argentina había iniciado en mayo de 2003.

En Radio Urbana entrevistamos al diputado provincial Walter Abarca quien acompañó a Néstor Kirchner como secretario privado. El dirigente de Saladillo compartió muchas horas junto al ex presidente y entabló una relación muy cercana.

«Néstor fue mi segundo padre de la vida y mi padre en la política. Pero me animo a decir que es el mejor presidente de la Historia de la Argentina después de Juan Domingo Perón», dijo.

Gracias por hacerme parte de un pedacito de tu historia…#NestorEterno pic.twitter.com/cZJfPkVewe — Walter Abarca (@abarcawalter) October 27, 2022

«Siempre cuento como lo conocí no por hacer auto referencia, sino porque demuestra su capacidad militante. Transcurría el año 2000 el peronismo había perdido las elecciones presidenciales, gobernaba la alianza hacia apenas 6 meses y Carlos Kunkel nos invita a un grupo de jóvenes universitarios que formábamos parte de los centros de estudiantes del interior a conocer al gobernador de Santa Cruz e invitarlo a una peña que teníamos en la ciudad de La Plata».

Tal es así que, «la cita se dio en un café de capital federal cerca de retiro donde estuvo 2 horas y media charlando de política con 5 o 6 jóvenes que éramos ignotos desconocidos dentro de la política de la provincia de Buenos Aires. De esa charla surgió hacer una más ampliada en la ciudad de La Plata donde concurrieron alrededor de 30 jóvenes y se hizo en el sindicato grafico de La Plata un 26 de octubre del año 2000 o sea hoy se están cumpliendo 20 años».

Sobre la personalidad del ex presidente, el dirigente peronista aseguró: “Néstor era calentón pero tenía la particularidad de ser muy sencillo y ameno. En mi vida política fue todo, yo era concejal de Saladillo y me llevó a jugar en primera. En la vida fue como mi segundo padre. Me enseñaba todos los días, nos decía que no salgamos de noche, que nos cuidemos. Nos preguntaba hasta a qué hora nos habíamos acostado, cuánto había pagado mi primer auto, si teníamos novia, hablábamos de todo”.

Sobre el presente político del país, el diputado aseguró: «Hay que soñar el futuro, discutir política y contagiar a los jóvenes una visión de país como hizo Néstor».