Walmir Morete, Director del Comité Técnico Ejecutivo

Durante esta última semana, el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó por dos eventos distintos a la termoeléctrica de la empresa Pampa Energía. Ayer se trató de una emisión de humo negro, mientras que el viernes pasado fue realizada por ruidos molestos.

Walmir Morete es el director del CTE, y explicó en comunicación con Radio Urbana que «lo más grave, más allá de lo ambiental, es que la empresa nunca nos aviso de lo sucedido en ninguna de las dos oportunidades. Ayer fueron dos infracciones: una por la emisión de humo y otra por no avisar a las autoridades, ni a nosotros ni al Ministerio de Ambiente provincial».

Ambas infracciones fueron en horario de madrugada, alrededor de las 5 A.M. Por ello, Morete reveló que si bien «nosotros tenemos cámaras que apuntan a las chimeneas de todas las empresas del polo, de noche es imposible notar si sale humo. Tampoco podemos infraccionar al ser imposible medir el grado de opacidad. Fueron en total unos 35 minutos de emisión».

«El humo no se dirigió a la ciudadanía, pero es un hecho muy grave por no avisarlo. Nosotros no manejamos los montos de las infracciones, esto viene del Ministerio de Ambiente de la Provincia. Nosotros solo firmamos el acta de infracción» Walmir Morete.