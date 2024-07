Victoria Terzaghi, periodista especializada en energía

Continúan las idas y vueltas en cuanto a la instalación de la planta de GNL tras la inversión conjunta de YPF con la empresa malaya Petronas. En este sentido, el gobernador de la Provincia de Rio Negro, Alberto Weretilneck, firmó su adhesión al RIGI nacional, así como también expresó que la Patagonia debe exportar por mar lo que produce.

Victoria Terzaghi es una periodista especializada en energía, y editora del diario Río Negro. En comunicación con Radio Urbana, aseguró que «hay cuestiones técnicas que fundamentan la decisión de Punta Colorada, y hay una maniobra política para disimularlo. Según un informe técnico, la opción de Rio Negro saca 77,5 puntos, contra 65,2 que saca Bahía Blanca. Lo político es la excusa que se utiliza porque el proyecto siempre se dijo que iba a Bahía Blanca durante el anterior Gobierno, y ahora lo quieren mandar a Rio Negro por un cambio en la traza del proyecto. Es una decisión de empresas privadas, no solo de YPF. Es extraño que pensemos que es solo estar en contra de Kicillof. Lo político se monta sobre algo que ya está resuelto desde lo técnico».

En ese sentido, aclaró que «el proyecto original no es el mismo que ahora, este es un poco más grande, por lo que cambió mucho la sinergia con el proyecto del puerto petrolero. En 2021/22 se pensaba el proyecto solo desde el GNL, separado del proyecto del puerto petrolero. Hoy no tiene sentido pensarlos separados porque van en paralelo, y en esos años no había la posibilidad de hacerlo en Rio Negro porque había una ley que lo prohibía. Entonces, los 100 kilómetros de diferencia representan 400 kilómetros en total entre los cuatro gasoductos necesarios».

ES HORA DE QUE LA PATAGONIA EXPORTE POR SUS MARES LO QUE PRODUCE Agradecemos a todos los sectores de nuestra provincia que se pronunciaron a favor de esta oportunidad histórica. Gracias por su compromiso con el desarrollo de la nueva Planta de GNL de @YPFoficial y @Petronas,… pic.twitter.com/HF7PXhiENn — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 19, 2024

«Llama la atención el repentino interés de los rionegrinos y la Provincia, teniendo en cuenta que venimos de una población que siempre se oponía a los proyectos relacionados a los hidrocarburos. En las costas no podía haber gasoductos porque estaba prohibido. Ahora esto cambió y todos quieren que llegue la planta de GNL, cuando incluso había marchas en contra de estos proyectos. Hoy la opinión pública está a favor» Victoria Terzaghi.

En cuanto a la situación de infraestructura, teniendo en cuenta que en Bahía Blanca existe un puerto ya establecido y una ciudad que lo abastece, algo que no sucede en la opción rionegrina, la especialista afirmó que «es cierto que en Punta Colorada hay cuatro habitantes, no hay nada, es costa desértica de la Patagonia. Pero también es cierto que Vaca Muerta se emplazó donde tampoco había nada y hoy es responsable del superávit comercial en materia energética. El argumento es real, pero no creo que sea un impedimento. Son industrias que están acostumbradas en estar en burbujas, tienen todo lo que necesitan en cada yacimiento por su lejanía. En cuanto a la infraestructura de transporte, sería bueno mandar la obra donde no hay nada porque no habría otro tránsito coincidiendo».

Por último, Terzaghi se refirió puntualmente a la cuestión productiva: «La producción cerró el mes pasado en 400.000 barriles, un récord absoluto, y sabemos que se va a seguir superando por ampliaciones en redes de oleoductos. El negocio de Vaca Muerta es el petróleo, exportando mas de 100.000 barriles. Con GNL, a partir de 2031 cuando se desarrolle el proyecto, generará ingresos por 15 mil millones de dólares. No entiendo por qué se genera tanta expectativa si el mercado de GNL es muy complicado, tiene márgenes pequeños de ganancia en cuanto al tiempo».