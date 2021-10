Víctor Manchafico – Federal A

Hablamos con Víctor Manchafico, defensor de Villa Mitre luego de complicado triunfo de su equipo ante Juventud Unida por 2 a 1. No le servía otro resultado que no sea la victoria, tuvieron que remarla demasiado luego de ir perdiendo y así lograr los puntos que le permite seguir en la pelea. «Por suerte lo pudimos sacar adelante, no hicimos un buen partido, arrancamos mal. Ganamos, lo importante lo hicimos. Fue un partido difícil», comenzó el defensor.

El equipo de Mungo tuvo que batallar mucho para conseguir los tres puntos. El tanto de Walter Figueroa hizo preocupar a más de uno en El Fortín, pero Del Grecco sobre el final de la primera etapa dio tranquilidad. «Fue importantísimo empatar antes de que termine el primer tiempo, fue vital el empate de Nico. Desde que volvió el público, la gente es muy importante. Desde lo psicológico estamos pasando por el mejor momento, ganamos mucho en confianza, ganar todos los partidos en esta recta final nos hace llegar de la mejor manera», se ilusiono el neuquino.

Villa Mitre en la última jornada visitará a Camioneros, con la premisa de sumar de a tres. Debe estar pendiente de lo que suceda en Mendoza entre Huracán y Ferro de Pico y lo que pase en San Luis entre Juventud y Desamparados. Ganando con Camioneros y empatando Ferro, no importa lo que suceda con Juventud, la Villa se mete entre los ocho. «Después del partido con Ferro dijimos que ya estaba, no había más por perder. Obviamente que este es el último y jugas con más ansiedad, ojalá nos ayuden los resultados, pero primero tenemos que ganar nosotros. Camioneros ya no juega por nada no le importa nada, se anima mucho más. Van a querer ganar», finalizó.