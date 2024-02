Verónica Lasalle, investigadora del CONICET en el INQUISUR

Especialistas del CONICET local, a través del Instituto de Química del Sur (INQUISUR), desarrollaron un protector multifuncional que actúa como filtro solar, repelente de insectos y antiinflamatorio a la vez. Una de las investigadoras detrás del proyecto es Verónica Lasalle, quien compartió sus detalles en comunicación con Radio Urbana.

En primer lugar marcó que se trata de «una formulación que estamos desarrollando y esperamos que llegue a la venta a la comunidad. La idea surgió por las problemáticas que aparecen en estas épocas, como los daños por la exposición solar y las enfermedades infecciosas causadas por mosquitos, las cuales causan un impacto a la salud publica. Los materiales son de bajo costo, una de las premisas que tuvimos en cuenta para desarrollarlo. Lo pensamos con productos de bajo costo para que pueda ser distribuido por el sector público y así llegar a todos».

En términos específicos, la investigadora aseguró que «ya está validada la protección ante los rayos ultravioleta, demostramos que el producto es inocuo, y estamos terminando los ensayos en mosquitos que nos dará la pauta de que puede funcionar como repelente. Es un proyecto que arrancó a fines de febrero del año pasado, venimos trabajando hace mucho tiempo con un importante impulso de instituciones como el CONICET. Estamos volcando en esta investigación temas de estudios de muchos años, es fundamental contar con las herramientas para generar estos conocimientos básicos para que se generen avances que produzcan cambios».

«Esto surge por una iniciativa del Fondo de Innovación de Provincia de Buenos Aries, el cual tiene por objetivo dar solución a problemáticas críticas tanto para la Provincia como para todo el país» Verónica Lasalle.

¿Cómo continúa el desarrollo en el corto y mediano plazo? «La idea es salir a otros sectores e invitarlos a participar, buscando inversiones privadas para después avanzar en la parte regulatoria. Primero se produce a escala menor para luego llegar a una escala mayor y que pueda desarrollarse y comercializarse. Los plazos dependerán del financiamiento del proyecto. Tenemos que hacer una investigación y ver si esto es patentable, la idea es fomentar el desarrollo de pequeñas empresas y micro PyMEs locales. Si alguna empresa farmacéutica se interesa, se deberá iniciar la negociación y convenios junto con la UNS para seguir comercializándolo».

Por otro lado, Lasalle se refirió al desfinanciamiento y la campaña de desprestigio hacia el CONICET que impulsa el Gobierno nacional. Afirmó que «estamos viviendo una situación crítica. Es triste ver que repetimos la historia con todo el daño que representa para el sistema científico. Nuestro proyecto parece pequeño, pero sin el background de conocimiento, datos experimentales, publicaciones científicas, pruebas y fondos no podríamos haber llegado a esto. También podemos hablar de vacunas, tests que surgieron en pandemia, satélites, múltiples productos que están en el mercado con una importancia que no se puede medir de forma monetaria, y hacen a la soberanía del país.

En ese sentido agregó que «tenemos becarios que seguirán trabajando en este proyecto. La situación crítica se da en quienes pidieron una beca y quienes están por finalizar su doctorado; hoy están en una situación de incertidumbre. El presupuesto que está aprobado para el CONICET es el mismo del año pasado, por lo que podremos subsistir solamente hasta mitad de año. A partir de mitad de año no podremos pagar nuestros recursos. Es triste que con cada cambio de Gobierno la ciencia sea un fusible que se activa y desactiva. No hay forma de entusiasmar a becarios que tienen vocación. Eso es lo que más lamentamos, no poder retener a chicos formados en nuestro sistema público y explotar sus capacidades, que luego lo terminan haciendo en otros países».