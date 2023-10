Hoy se llevará adelante un debate de candidatos y candidatas a intendente de nuestra ciudad, focalizado específicamente en el ámbito cultural. Organizado por el Consejo Consultivo Cultural, en conjunto con la Asociación Argentina de Actores y Actrices, la Unión de Músicos del Sur y la Red de Espacios Culturales Independientes, tendrá lugar a las 19:00 en la sede de la UTN en calle 11 de Abril al 461.

Verónica Iglesias, asesora de Artes Escénicas del Consejo Cultural Consultivo, marcó que «las expectativas están puestas en la presencia de la comunidad, es una actividad interesante para conocer en boca de los candidatos las propuestas de cada espacio político. Se va a hablar sobre las políticas actuales, el presupuesto, el organigrama actual, el Instituto Cultural, y las proyecciones de cada espacio en caso de ganar las elecciones».

A su vez, agregó que «también se responderán preguntas de la comunidad, seleccionadas por redes sociales y por el público asistente. La inquietud parte del sector artístico pero está apuntada a toda la comunidad, porque la cultura es un derecho y su acceso corresponde al Estado. Es un ámbito que tiene hoy muchas problemáticas y nos interesa saber de qué manera van a ser abordadas. Vendrán todos los candidatos excepto Moirano, que no nos dio muchas explicaciones. Nos dijo que no podía y nos propuso hacer una reunión con el Consejo, lo cual no era la intención ya que queríamos que sea abierto a la ciudadanía«.

«El derecho a la cultura es para todos y todas, y se vulnera muy fácilmente al poner el eje en otras cuestiones. Hay 5 escuelas de arte en la ciudad, hay miles de trabajadores que viven de esto, es muy importante» Verónica Iglesias.

¿Cuál es el balance que hacen desde el Consejo Consultivo de los últimos ocho años de gestión Gay? «Hemos visto muchos programas que funcionaban como los talleres culturales en los barrios, que con la pandemia desaparecieron. Ya se quisieron eliminar ordenanzas previo a la pandemia de la mano de Morena Roselló. Las ordenanzas penden de un hilo en cada cambio de Gobierno, y si bien no las han podido eliminar, sí las desatendieron. Hoy en día el Instituto Cultural no cuenta con ningún taller barrial, nunca se recompuso lo que se sacó».

Por último, Iglesias concluyó que «la cultura en los barrios es fundamental para dar salida, para educar nuevos espectadores y artistas, para garantizar el derecho a la cultura. Es una de las cosas que más nos han llevado a la discusión estos últimos años».