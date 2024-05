Verónica Grimaldi, presidenta del Instituto del Derecho Previsional local

Este martes, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de Ley Bases impulsado por el Presidente Javier Milei. Entre las tantas modificaciones que la legislación plantea a nivel laboral, también se elimina la moratoria previsional para aquellas personas que no hayan completado sus aportes a lo largo de su vida. ¿Cómo impacta esto en las y los jubilados?

Verónica Grimaldi, presidenta del Instituto del Derecho Previsional de Bahía Blanca, detalló que «la Ley crea un retiro proporcional del 80% de la jubilación mínima, una prestación especial para quienes no llegan al requisito de los 30 años de aportes. Para poner en contexto, una persona del régimen común se jubila a los 60 (mujeres) o 65 (hombres), con 30 años de aportes. Desde 2004 aparece la primera moratoria porque la gente llegaba a esa edad sin contar con todos los aportes, y este sistema se creó y sigue vigente para quienes se inscribieron. Ahora, la creación de esta prestación dependerá de una reglamentación del Ejecutivo. Quienes ya venían cobrando esta moratoria no dejarán de hacerlo, es un derecho adquirido. Lo que no se sabe es qué sucederá con quienes hoy tengan un turno en el horizonte para sacarla».

🏛️| SESIÓN ESPECIAL Tras una extensa jornada de debate se aprobaron el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el proyecto de Ley sobre Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Leé más:

▶️ https://t.co/2DAWLcfPt8#LibertadYDemocracia pic.twitter.com/mVB2kERYI0 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) April 30, 2024

En cuanto a la fórmula de movilidad jubilatoria, la abogada afirmó que «hoy está establecida por un decreto del Ejecutivo, y empezará a utilizarse desde julio. La modificación por ley todavía se encuentra en tratamiento de comisiones en en Congreso de la Nación».

En cuanto al funcionamiento de las oficinas de ANSES luego del recorte que efectuó el Gobierno nacional, Grimaldi resaltó que «en Bahía Blanca nuestras dos sedes están abiertas. Se cerró la de Cerri, perjudicando a quienes viven allí. Lo mismo pasó muchos otros lugares del país, y afecta a miles de personas que lo necesitan y hoy deben trasladarse a otros lugares más lejanos para hacer trámites. Si bien algunos se pueden hacer online, otros requieren presencialidad».