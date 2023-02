VECINOS DEL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD RECLAMAN MEJORAS AL MUNICIPIO

Un grupo de vecinos de la zona de Noroeste, que nuclea a varios barrios de la ciudad, se unieron para reclamarle al intendente Héctor Gay, mejoras en diferentes sectores de la ciudad.

«Expresaremos las necesidades existentes que procuramos ver revertidas con urgencia, ya que consideramos un gran abandono de la zona y poca participación de la Delegación Noroeste, que nos nuclea», comienza diciendo la carta.

Además, Diego Ruppel, uno de las referentes del grupo dijo que «la idea es que se visibilicen un poco más los problemas de esta zona, hicimos varias notas de diferentes barrios para lograr corregir ciertas cosas. Hoy hubo vecinas que se quejaron que no tenían ni una gota de agua con el calor que está haciendo, en otros barrios tuvieron varios cortes de luz, los días de lluvias los desagües pluviales quedamos totalmente abnegados, entonces es poder buscarle soluciones con lo que le corresponde al municipio y con las empresas terciarizadas para mejorar los servicios en el sector». «Hay barrios que son muy viejitos y están muy pero muy abandonados en este sector entonces queremos visibilizar todo esto. Sería la parte noroeste suroeste de Bahía Blanca, la parte de la Ruta 3 Sur, hasta llegar a Pacífico y Don Bosco, está el barrio Maldonado, Tierras Argentinas, Vista Alegre 1 y Vista Alegre 2. A la delegación enviamos una carta, es difícil contactarse, hemos tenido contacto con el delegado, nos dan herramientas pero es muy difícil, se vienen presentando notas desde el 2021 y todavía no hay respuestas», consideró Diego.

Para cerrar indicó que «La idea vino el año pasado cuando el Intendente vino con su gabinete y después de golpear puertas en la delegación y enviar notas, decidimos ir a la cabeza y hasta ahora no tuvimos respuesta, entendemos que fue carnaval y esperamos que responda en los próximos días. La idea es que con los medios la gente que tenga que intervenir nos de una mano, no queremos tomar medidas radicales de cortar una calle, no queremos perjudicar a la ciudad sino que colaborar. Hay gente que está muy enojada, estamos hablando de servicios básicos, queremos que haya proyectos y pagar por el servicio pero necesitamos que nos ayuden a gestionar estas cosas».