El día de hoy no hubo clases en la ciudad por un paro llevado adelante por la seccional Bahía Blanca de la Asociación de Trabajadores del Estado. Vanesa Baissetto, referente de ATE local, enumeró en comunicación con Radio Urbana los motivos que dieron origen a la medida de fuerza: «Hace tres semanas tuvimos una asamblea con afiliados, donde se definió hacer un paro por la preocupación por el faltante de cargos. Hay muchos compañeros que se fueron sin que sus puestos se hayan cubierto a día de hoy. Eso sobrecarga a los que quedan en la institución».

En particular, aseguró que «faltan 20 cargos, a lo que se suman las instituciones nuevas. Esto deja a muchos compañeros desgastados por hacer más de lo que corresponde. En muchos lugares no alcanza con el personal de cocina para mantener el comedor para todos los chicos».

Por otro lado, la referente recordó que «con el Gobierno anterior la pelea no era únicamente por los salarios, sino porque no nos echen. Y si bien no nos echaron, no tomaron nuevos cargos, lo que también significa un recorte. Además, Vidal firmó una resolución achicando el plantel necesario y aumentando el trabajo de cada uno. Con la gobernadora anterior perdimos cerca del 40% del poder adquisitivo«.

¿Cómo ha evolucionado la situación en los últimos 3 años? Baissetto aseguró que «ahora recuperamos un 7%, pero los sueldos siguen siendo bajos. Venimos de cuatro años previos donde los aumentos no eran por paritaria sino por decreto».