VALENTINA BORELLI, INFLUENCER, Y GUSTAVO BORELLI, PADRE

Valentina Borelli conversó con Total Normalidad sobre su experiencia como influencer en Bahía Blanca. Participó también su padre, Gustavo Borelli, que además cumple el rol de mánager al momento de tratar con marcas y emprendimientos que acercan ofertas comerciales para Valentina, quien cuenta con 500 mil seguidores tanto en Instagram como en Tik Tok.

En los 6 años que lleva creciendo en las redes sociales, Valentina conoció las dos caras de la exposición. Por un lado, recibe el cariño de personas desconocidas que le escriben por redes desde todas partes del mundo y la frenan en la calle para sacarse una foto. «En la escuela me ha pasado que chicas más jóvenes me trajeron regalitos y se acercaron a decirme que les gustaba mi ropa y mi pelo». Por el otro, suele encontrarse con comentarios desagradables o ataques de cientos de usuarios ante una opinión que no es compartida por ellos. Para que estas cuestiones no le afecten, explicó que «hay que construir un personaje para las redes sociales».

Además de propuestas comerciales para promocionar ciertos productos, Valentina ha recibido grandes ofertas artísticas gracias a su amplia llegada en redes sociales. El canal Disney Channel se contactó con ella en dos ocasiones para invitarla a participar en castings. En la segunda ocasión, estuvo muy cerca de participar en una serie que finalmente fue suspendida por la pandemia.

Por su parte, Gustavo comentó su experiencia como padre de tres hijas con amplia exposición en redes sociales. «Tengo tres hijas y Valentina es la que más me ha sacado de mi zona de confort. Fuimos aprendiendo todos como familia.».