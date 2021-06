Vacunación: 60% de los inscriptos recibieron una dosis en Bahía Blanca

Ya pasaron más de 5 meses desde la primera vacuna aplicada en nuestra ciudad el 28 de diciembre de 2020. En ese lapso han sucedido diversas cuestiones que han cambiado la dinámica de este proceso en Bahía Blanca: se inmunizaron miles de personas, se completó el esquema para ciertos grupos objetivos, llegaron 3 vacunas distintas de diferentes lugares del mundo, se abrieron y cerraron vacunatorios, etc.

En esta nota intentaremos pasar todo esto en limpio, ¿Cómo sigue el proceso vacunatorio en nuestra ciudad?

Decenas de miles de bahienses vacunadxs

Según los datos oficiales de la sala de situación del Ministerio de Salud provincial, hasta el día de hoy se vacunaron 88.908 personas en la ciudad de Bahía Blanca. De este número, 20.557 recibieron ambas dosis y finalizaron su esquema. Por lo que, en total, 109,465 vacunas se aplicaron en nuestra población.

Cabe aclarar que, ya que la vacuna contra el COVID-19 no es obligatoria, quienes quieran recibirla deberán anotarse en la página oficial de la Provincia de Buenos Aires. Según datos oficiales, en este momento hay alrededor de 150 mil bahienses inscriptxs, por lo que cerca del 60% de la población que requirió una vacuna pudo darse al menos una dosis.

Es importante destacar que en este momento, la velocidad de vacunación está al límite de su capacidad operativa. En promedio, esta semana se vacunaron 2.315 bahienses por día. Entre todos los centros vacunatorios, las autoridades sanitarias marcaron que se pueden aplicar hasta 2.500 dosis diarias.

Maximiliano Nuñez Fariña, director ejecutivo de Región Sanitaria I, resaltó que “en los últimos 7 días ingresaron más de 35 mil dosis de vacunas, un número muy importante. Vemos que en estos últimos días se dan cada vez más turnos, lo que indica que seguirán llegando muchas dosis”.

¿A quiénes se está vacunando en este momento?

Al ser la vacuna un bien escaso y estratégico, los gobiernos tanto Nacional como Provincial diseñaron un sistema de prioridades para la inmunización según la exposición y el potencial riesgo frente al coronavirus. Al ser la vacunación optativa, los datos a continuación no están tomados en relación a la población en general, sino a la población inscripta.

El Ministerio de Salud provincial puso en marcha un sistema de hitos para organizar las prioridades de los distintos grupos poblacionales. Salvador Giorgi, jefe de gabinete de esa cartera, los enumeró en comunicación con Ahí Vamos en Radio Urbana:

Hito 1: COMPLETADO. Vacunar a todxs lxs trabajadorxs de salud y las personas mayores de 60 años con enfermedades preexistentes. Este hito fue el primero en finalizar, ya que el 100% de esta población está inmunizada con al menos una dosis. De más está decir que haber completado el hito no significa que se dejará de vacunar a estas personas si deciden anotarse. Si alguien que pertenece a estos grupos se inscribe lo más probable es que reciba el turno rápidamente.

Hito 2: PRONTO A FINALIZAR. Vacunar a todas las personas mayores de 60 años, tengan o no enfermedades previas, y a eso sumarle todas las personas mayores de 40 con comorbilidades. Se prevé finalizar en los próximos días, ya que aproximadamente el 90% de estos grupos pudo recibir una dosis. Hasta el momento, se pudieron vacunar 51.922 bahienses mayores de 60.

Hito 3: EN MARCHA. Vacunar a todas las personas entre 18 y 40 años con comorbilidades, y sumar a lxs docentes y a las fuerzas de seguridad. Aquí se está dirigiendo el grueso de la vacunación en este momento. Muchas personas jóvenes con comorbilidades están recibiendo su turno y, por su parte, ya se pudo inmunizar al 50% de lxs docentes y al 38% de las fuerzas de seguridad. Cabe aclarar que la Provincia de Buenos Aires incluyó la última semana a las personas embarazadas como prioritarias para recibir la vacuna.

En relación a esto, el viernes se confirmó una noticia muy importante para lograr la mayor inmunización posible en la población de riesgo. El gobernador Kiciloff anunció que las personas mayores de 70 años ya no necesitan anotarse para recibir su vacuna, sino que podrán acercarse con su documento a cualquier centro vacunatorio y recibirán automáticamente la primera dosis.

¿Dónde se está vacunando en nuestra ciudad?

En este momento hay 7 centros vacunatorios en funcionamiento de forma simultánea en Bahía Blanca, los cuales atienden al público todos los días de 9 a 19 hs:

El playón de la Universidad Nacional del Sur, en Avenida Alem y Córdoba.

El edificio de la Universidad Tecnológica Nacional, en Montevideo 340.

La Unión Ferroviaria, en Almafuerte 643.

La sede de la Cooperativa Obrera, en Chiclana 627.

El Centro de Jubilados de Ingeniero White, en Plunkett 3809.

La Asociación Judicial Bonaerense, en Ing. Luiggi 63 (dependiente de IOMA)

El Círculo Policial, en 15 de Mayo 9 (dependiente de IOMA)

A su vez, si bien PAMI no cuenta con un vacunatorio fijo, se encargó de inocular a todas las personas residentes y trabajadoras de establecimientos de larga estadía como son los geriátricos.

¿Qué pasa con la segunda dosis?

Uno de los debates que ha tomado relevancia en estas últimas semanas, ya que miles de personas lograron ser vacunadas, es saber qué sucederá con la aplicación de las segundas dosis de las respectivas vacunas. Hay gente que ve con impaciencia que hayan pasado un par de meses desde su primera aplicación y así surgieron algunas dudas.

Lo cierto es que todas las personas recibirán su segunda dosis. El Gobierno Nacional adoptó la estrategia de diferir esa aplicación hasta alrededor de los 90 días, entendiendo que es más importante vacunar a mucha gente con una sola dosis que a una menor cantidad de gente con dos.

¿Por qué sucede esto? Mariana Puntel es doctora en ciencias químicas e investigadora del CONICET-Bahía Blanca, y explicó en comunicación con Total Normalidad que “el segundo componente trata de aumentar la población de células inmunes, lo que significa un refuerzo a corto plazo. Que se alargue ese período no es tan dañino como que no haya ninguna dosis. Por supuesto que pasar 21 o 28 días es lo ideal, pero en una emergencia sanitaria se ha comprobado que si podemos tener 1 dosis para todos los individuos, el grado de protección es bastante grande. No hay que alarmarse, solo hay que darse la segunda dosis cuando haya disponibilidad”.

También se explicó que el plazo de los 90 días es más organizativo que inmunológico, lo que quiere decir que una segunda dosis aplicada luego de más tiempo no es menos efectiva. Para recibir la segunda dosis no hay que hacer ningún tipo de trámite o inscripción nueva, ya que al haberse dado la primera el turno llegará de forma automática.

¿Qué vacunas se están aplicando?

A día de hoy, han llegado 3 vacunas distintas al país, algunas de ellas producidas en Argentina. Además, hay negociaciones en curso para poder ampliar la cantidad de laboratorios que exporten hacia nuestro territorio. Hasta este momento han llegado 18,4 millones de dosis a nuestro país, de las cuales 13,7 ya fueron aplicadas.

Sputnik V: Fabricadas por el Instituto Gamaleya de Rusia, son la vacuna con más efectividad, ya que llegan al 92%. Fue la primera vacuna que arribó a nuestro país. En total han llegado 8,1 millones de dosis, de las cuales 7 millones corresponden a la primera y 1,1 a la segunda dosis. Argentina negoció por un total de 30 millones, por lo que seguirán llegando a lo largo del tiempo.

El pasado viernes, el presidente Alberto Fernández anunció en teleconferencia con su par ruso Vladimir Putin, la puesta en marcha del proceso de fabricación de la vacuna Sputnik V en Argentina. Será producida en el laboratorio Richmond en el municipio bonaerense de Pilar, y se llamará Sputnik Vida. Desde el laboratorio afirmaron que se empezarán a fabricar hasta 500 mil dosis por semana, y se irá creciendo gradualmente hasta llegar a las 5 millones de dosis fabricadas por mes en nuestro país.

Sinopharm: Es una vacuna de origen chino con una efectividad de hasta el 79%. Si bien se aplica en dos dosis, se inocula el mismo componente ambas veces. Han llegado hasta el momento 4 millones de dosis de esta vacuna, y se negoció por la llegada de 6 millones más entre los meses de junio y julio.

Oxford – Astrazeneca: Aquí el panorama es un poco más confuso, ya que la vacuna de Oxford – Astrazeneca, la cual tiene un 70% de eficacia, ha llegado a nuestro país a través de 3 acuerdos distintos:

En primer lugar, 580.000 de estas vacunas han llegado desde la India bajo el nombre de Covishield. Esa debía ser la primera mitad de otra entrega que jamás llegó, ya que la India prohibió las exportaciones de vacunas en respuesta a su alarmante situación sanitaria antes de entregarlas. Al ser la misma vacuna fabricada en otro laboratorio, las personas que recibieron la primera dosis de Covishield no deben preocuparse, pueden darse la segunda de Oxford – Astrazeneca de otro fabricante.

Luego arribaron también 1,9 millones de dosis a través del mecanismo COVAX, que es una iniciativa de la ONU que intenta democratizar el acceso a la vacuna a esos países que corren en desventaja.

Por último, la vacuna de Oxford – Astrazeneca está siendo fabricada hace meses en territorio nacional, en la planta de Mabxience en el municipio bonaerense de Escobar. El principio activo se produce allí y luego se traslada a México para envasado, prueba de calidad y distribución. Si bien hubo algún retraso, en las últimas dos semanas llegaron un total de 2.9 millones de dosis, con el horizonte de arribo de 22,4 millones en los próximos meses.

Luego es importante remarcar que se siguen llevando adelante acuerdos en todo momento para la llegada de distintas vacunas además de las 3 ya mencionadas. En ese sentido, la Provincia de Buenos Aires anunció ayer el acuerdo firmado con el laboratorio indio de Bharat Biotech para la llegada de 10 millones de dosis. La provincia cederá las vacunas al Gobierno Nacional para que sean distribuidas en todos los distritos. Solo resta la aprobación de emergencia del ANMAT para esta nueva vacuna.

Empezamos a ver el efecto de la vacunación

Si bien la cantidad de gente vacunada nos ubica lejos de la famosa inmunidad de rebaño, podemos empezar a ver un notorio efecto de la inmunización a los distintos grupos que sí tienen porcentajes de inoculación elevados. Dos ejemplos muy claros de esto son lxs trabajadorxs de salud y las personas mayores de 60 años.

Esto principalmente lo podemos notar en la edad de las personas que ocupan una cama y lamentablemente fallecen en nuestra ciudad. Esto lo explicó Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna, cuando dijo que “el descenso en el grupo etario del sector que ingresa en terapia intensiva tiene que ver con que el grupo de mayor edad ya está vacunado. La vacuna va a cambiar bastante la historia de la pandemia”.

Esta idea fue compartida por Gustavo Piñero, director asociado de atención médica del Hospital Municipal, quien remarcó que “es distinto el comportamiento [del virus en comparación con] el año pasado, con más agresividad en la gente joven. También vemos que los pacientes de PAMI, un grupo ya vacunado, en el área de coronavirus son un grupo mucho más chico de lo que era el año pasado. La edad promedio bajó entre 10 y 15 años en terapia intensiva”.

A nivel nacional, este dato fue chequeado por Martín Barrionuevo, senador provincial de Corrientes, quien expuso el descendiente promedio de edad de las personas internadas y fallecidas en nuestro país.

