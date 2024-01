Tras la derogación de la ley, ¿qué sucede con los alquileres en Bahía Blanca?

Luego de la presentación del mega DNU impulsado por el Gobierno nacional, fueron afectados los más variados ámbitos de la economía. En particular, fue derogada la ley de alquileres sancionada en el 2020 y modificada a mediados del año pasado. Tras esa desregulación, ¿cuál fue el impacto en el mercado inmobiliario de nuestra ciudad?

Javier Piñero, titular de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca, compartió sus primeras reflexiones en comunicación con Radio Urbana: «No son buenas tantas intervenciones, las últimas veces que se intervino se complejizó la situación. La primera consecuencia es que la cantidad de inmuebles en oferta ha aumentado. Los que se habían retirado por la intervención y los plazos previstos han vuelto, lo cual es una buena respuesta. En el largo plazo esto generará que haya más inmuebles en alquiler y los precios vayan bajando. Se deja libre para que el contrato se pacte entre partes«.

«Los alquileres temporarios no compiten con el alquiler habitual. Deben estar equipados a full para que la gente los alquile, y eso puede salir hasta $5 millones. No todo el mundo puede, y ese mercado tampoco es tan bueno, no hay tanta gente pudiendo pagar los precios por día» Javier Piñero.

¿Ya podemos ver ese descenso en los precios mencionado? «Ya comenzó a aumentar la oferta, pero por ahora no afecta tanto en el precio. Lo que pasaba con la ley es que la obligación de actualizar el valor del alquiler cada seis meses hacía que el propietario arranque pidiendo un valor más alto, ahora la incertidumbre estará mas acotada. No permitiremos en Bahía Blanca que se hagan actualizaciones muy cortas, se tolerarán actualizaciones cada cuatro meses. Poder hacerlo en estos plazos generó que se mejore la oferta, los valores se corregirán de a poco».

Por último, Piñero afirmó que «en un contexto como el que nos ha tocado vivir en los últimos años todos consideran que no alcanza, tanto los que viven de la renta como quienes deben pagarla. El mercado normalmente se regula solo, pero cuando alguien de afuera lo presiona pasan estas cosas. Ahora va a encontrar el equilibrio cuando nos pongamos de acuerdo en que a este mercado no hay que tocarlo mucho. Un alquiler impactaba hace algunos años hasta un 30% de los ingresos familiares, y ahora se lleva más de un 50%«.

Por otro lado, quien completó el análisis de esta situación fue Fernando García, integrante de Inquilinos Agrupados Bahía Blanca, quien marcó que «una persona no puede esperar hasta que el mercado se acomode, tiene que alquilar. Pensar que mucha gente debe dejar el techo propio y volver a la casa de sus padres es lamentable. La Ley de Alquileres se modificó hace tres meses, hubiese estado buenísimo que las cámaras inmobiliarias hubieran tenido la misma línea de ahora de esperar a ver cómo repercute. Hoy dicen que la ley no le sirve a ninguna parte, pero en el medio está la inmobiliaria que funciona sin ningún tipo de regulación. La Federación de Inquilinos hizo un pedido de nulidad del DNU a la Justicia Federal, y la misma hizo a lugar, así que estamos a la espera de ver cómo se resuelve esto».

«Creemos que esta desregulación viene a desequilibrar la balanza a favor de la parte propietaria. Es obvio que va a haber más oferta porque hubo especulación desde hace varios meses para llegar a este momento» Fernando García.

En ese sentido, agregó que «el autocontrol del mercado no está funcionando. Los inquilinos pasamos por muchas peripecias para mudarnos, con cláusulas abusivas. Hoy sin acompañamiento del Estado la situación es mucho peor. El DNU no permite que los jueces intervengan en contratos entre partes, aunque estos sean abusivos. Es decir, la Justicia no podrá intervenir ni se podrá reclamar judicialmente ninguna cláusula abusiva. Nos lo venden con la lógica del mercado. Obviamente la oferta subirá porque los dueños solo deben cobrar el alquiler, el inquilino se tendrá que hacer cargo de todo».

García aseguró que parte de esta respuesta de las cámaras inmobiliarias se debe a que la derogación de la ley fue una de las primeras promesas de campaña de Javier Milei, por lo que «muchas de ellas llamaron a votarlo. Esto pasó siempre, la ley fue bombardeada desde un principio. Eso hace que se genere una especulación enorme. Si una ley es atacada sistemáticamente baja la oferta, muchos propietarios decidieron esperar a una desregulación para poder firmar un contrato donde el inquilino pague todo. Finalizada la especulación con el DNU, volveremos a tener un poco más de oferta pero nada muy diferente a lo que veníamos viendo».

«Estamos recabando información específicamente de Bahía Blanca sobre los alquileres. Una casa de familia en un barrio normal sale en promedio $450.000, y nadie cobra $800.000 para que el alquiler le salga la mitad. Hoy estamos en aumentos cada tres meses y con suerte porque pueden ser menos, no sucede lo de la actualización cada cuatro meses» Fernando García.