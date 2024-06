Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y exdiputado

“No descartamos que, aun aprobándose en la versión original, la ley se modificase”, dijo el exdiputado nacional y actual director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien pasó por los micrófonos de Radio Urbana en el programa Ahí Vamos, en una charla que tuvo como eje central la Ley Bases que mañana se tratará nuevamente en Diputados.

Rodríguez se refirió a esta situación política que se da en el Congreso Nacional donde una ley puede generar conflicto entre las cámaras que la componen. «Hay recuerdos, por supuesto que no abundan, de una decena de casos. Varios en la década de los 80, otros en los 90, que sirvieron como antecedentes. No es lo común, es un buen sistema porque la ley se trata en una cámara, se revisa en otra y vuelve a la original».

Tras referirse a esta dinámica legislativa poco habitual, Rodríguez mencionó las facultades presidenciales con las que cuenta Javier Milei.

«La ley no termina después de Diputados, sino en el despacho del Presidente. Aun vetando algunos aspectos, puede insistir la Cámara original con los 2/3 de los votos. Esta ley que se aprobaría en Diputados no se parece ni de cerca al primer proyecto. En caso de Milei, ha manifestado cuál es su posición con respecto al Congreso. No descartamos que, aun aprobándose en la versión original, se modificase. No es necesariamente lo más probable, pero no se descarta la posibilidad».

En tanto, Rodríguez puntualizó sobre uno de los capítulos que el gobierno nacional insistirá en su aprobación en Diputados tras el rechazo en Senadores.

«El punto de mayor interés es el Impuesto a las Ganancias. Dados los plazos se aprobaría a fines de junio principios de julio y el impuesto alcanzaría a 1,5 millones de trabajadores. Sería un retroceso porque no es cierto que las provincias no tengan otra manera de recaudar, si Nación se decidiera a coparticipar con el 30% del impuesto al cheque, el balance queda cubierto, pero no quiere coparticipar. Redujo el 85% de las transferencias a las provincias. Por aumento del tipo de cambio, aumentó la recaudación y se garantizó no menos de 10.000 millones de dólares que no coparticipa”, señaló.

“Y además es muy importante que no se deje pasar esta sentencia del sentido común que ha instalado el gobierno y parte del periodismo, que en Argentina no se paga ganancias. Se lleva recaudado 11.000 millones de dólares en el año, según datos de AFIP, y nuestro cálculo es que llegará al doble por el impuesto a ganancias. Hay que plantear que el salario no pague ganancias», añadió.

Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)

En cuanto al RIGI, Rodríguez destacó las presiones del gobierno nacional para rechazar los cambios en Senado y el conflicto con las provincias que puede generar el artículo.

«El RIGI pareciera tener un espíritu irrespetuoso del federalismo. Si uno mira la letra, se encuentra referencias de tributos provinciales para las provincias que adhieran. Se le fueron poniendo parches para juntar votos, y así se aprueba la ley, pero que no tienen que ver con la realidad integral de la producción en Argentina. El gobierno, con diputados que antes eran ‘amigables’, quieren que Milei los quiera. Con ellos, el macrismo y la derecha en Diputados, es probable que intenten torcer la discusión a favor del RIGI y que los trabajadores vuelvan a pagar Ganancias en los salarios. Es probable que en muchos títulos suceda esto, quizás en algunos no, pero será la tendencia dominante la de virar a la versión original votada en Diputados», expresó.

Zona Fría

Al finalizar la entrevista el exdiputado habló respecto a posibles cambios en el régimen de Zona Fría.

«En el senado se aprobó el Art 5°, excluyendo la eliminación del fondo fiduciario para tarifas de gas, ratificando el descuento por Zona Fría, tal como se había hecho en Diputados. Este fondo tuvo el año pasado superávit, no solo no toca un solo peso del presupuesto nacional, sino que tuvo 39.200 millones de pesos de superávit, y este año no será menor de 60.000 millones, pudiendo superar los 80.000 según nuestros cálculos No había motivo para eliminarlo, no le requiere plata al Estado y funciona muy bien en donde fue aplicado», señaló.