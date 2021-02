TOMÁS ONORIO – LINIERS

Luego del empate en La Loma, Tomás Onorio, brindó sus sensaciones de este presente albinegro en el Regional Amateur.

En un partido intenso con muchas polémicas, el volante analizó lo que dejó el encuentro: “En el primer tiempo fuimos superiores pudimos irnos con 1 o 2 goles de ventaja, no estuvimos finos en el último pase o en la definición. Después lo pagamos caro con errores que cometemos, que vienen pasando en partidos anteriores y todavía no pudimos solucionarlo”

Además realizó un balance de lo sucedido hasta el momento, donde el albinegro ha logrado un solo triunfo, un empate y dos derrotas. “Nos lamentamos mucho el primer partido, donde en nuestra cancha teníamos que arrancar ganando el torneo y terminamos perdiendo 2 a 1 también con falencias”

“Se nos complicó todo, la verdad que no esperábamos estar en esta situación, veníamos invictos del torneo anterior y pensábamos que íbamos arrancar de la mejor manera”

También comento el desarrollo en estos partidos y lo que falta para volver a ser el equipo de antes : “Nos falta concretar las situaciones, en los momentos adversos estar compactos y bien parados atrás, que antes no nos convertían y ahora cuando nos llegan por algún error nos meten un gol y después cuesta levantar el partido. Entramos en un estado de nerviosismo o jugar a lo que quiere el rival y es donde nosotros tenemos que estar mas tranquilos y hacer el juego de nosotros que quieras o no, cuando jugamos somos superiores a cualquier equipo”

Por su parte, analizó lo que se vendrá ante Racing de Olavarría en la Avenida Alem: “Equipo duro, compacto, va a querer venir a ganar, tenemos que estar tranquilos. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, seguramente los 3 puntos se queden acá”

Para finalizar resaltó lo sucedido con el arbitraje el último día domingo: “Lo que pasó, pasó. Tanto el árbitro que no cobró bien, nos perjudicó, pero nosotros tenemos que mejorar nosotros, tenemos que ganar mentalizarnos en que tenemos que ganar, mejorar y nada mas que eso”. Además agregó “Uno entrena toda la semana y después ir al partido, que no te cobren un penal clarísimo, que la pelota vaya al córner dos veces y te cobre el línea saque de arco, que se te rían. El segundo gol es muy dudoso. Esas cosas te hacen perder un partido, a pesar de los errores de nosotros también, pero hay cosas que no pueden fallar en cosas muy claras”