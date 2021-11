Victoria Tolosa Paz recorrió nuestra ciudad en la recta final de la campaña

Victoria Tolosa Paz, 1° candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, brindó una conferencia de prensa en el marco de su recorrida por la ciudad. Estuvo acompañada por Gisela Ghigliani, candidata a concejala; Alejandro Dichiara, candidato a diputado provincial; Ayelén Durán, senadora provincial; Marcelo Feliú, senador provincial; Gabriel Godoy, diputado provincial; y Federico Susbielles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto local.

Fue presentada por Susbielles y Ghigliani: El candidato a intendente en 2019 remarcó el trabajo que viene realizando Tolosa Paz en nuestro distrito, y dijo que “se involucró con la ciudad en estos meses, con una agenda productiva que ya empezó a tener sus frutos»; mientras que la presidenta del bloque opositor en el Consejo agregó que su fuerza política sigue «profundizando en las políticas que son necesarias para sacar a la ciudad, la provincia y el país adelante”.

Allí, la candidata que encabeza la lista nacional desarrolló tres ejes fundamentales: Las consecuencias de la derrota electoral en las PASO del 12 de septiembre pasado, la agenda productiva nacional, y el rol de la oposición en este contexto de crisis.

En primer lugar, Tolosa Paz no le restó valor a los resultados. Marcó que “lo qué pasó en las primarias fue muy importante, nos permite corregir. Tenemos que ser conscientes de que lo que hubo fue una gran ausencia, un desencanto. El partido opositor no creció en sus números”. Además depositó parte de lo que sucedió en el 35% del padrón que no se acercó a las urnas cuando mencionó que «es un número inédito la cantidad de gente que no fue a votar. No sabemos la multiplicidad de factores que influyó a esas personas. Estamos comprometidos y sabemos qué hay un sector apático, desilusionado y con miedo”.

Pensando en las respuestas que otorgó el Gobierno nacional luego de este panorama, Tolosa Paz aseguró que dichas medidas no van a repercutir en las elecciones, sino más bien en el bienestar social en un mediano plazo. A esto agregó que “después de la de destrucción de salarios nos va a costar recuperarnos, pero ahí aparece el rol de un Estado que dinamiza la economía, algo fundamental para esta etapa de recuperación en este ciclo virtuoso del consumo y la demanda”.

«Ya nadie discute si la Argentina está creciendo, lo que nosotros decimos es que además de crecer hay que redistribuir. Confiamos en que el pueblo de la Provincia no quiere volver atrás. Vamos a sacar a la Argentina de esta situación de endeudamiento, pero no con la sangre sudor y lágrimas del pueblo argentino”.

Por último, la candidata se refirió a la fuerza de Juntos, que consiguió un 38% de los votos entre las candidaturas de Diego Santilli y Facundo Manes. Por un lado dijo que “están quienes piensan que el empleo crece eliminando derechos de los trabajadores, nosotros no creemos en esas políticas”, mientras que también agregó que «aquí estamos los que pensamos en la inversión en educación, conocimiento y generación de valor. Del otro lado están quienes creen que no hay que abrir universidades”.

Durante la tarde, la candidata estará recorriendo distintos barrios de nuestra ciudad. Visitará un comedor en Nocito, el Club Whitense, participará de una volanteada en Villa Rosas y estará en Cerri, además de mantener reuniones con representantes de la Unión Industrial Local.