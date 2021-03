THIAGO PÉREZ – LINIERS

Thiago Pérez, mediocampista de Liniers, fue elegido el jugador de la fecha 1 en la Liga del Sur. El juvenil analizó el paso por el último regional, el debut en el torneo local y lo que se vendrá.

Tras la dura eliminación en el Regional Amateur, el volante albinegro resaltó: “Teníamos jugadores con mucha experiencia, había mucha ilusión, como se había dado el torneo, es una lastima que no se haya podido dar el objetivo”

En el comienzo de la Liga del Sur, tras la victoria 3-1 ante La Armonía, Thiago brindó detalles de lo sucedido “El análisis del debut es bueno, sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que se preparo bien”. Además remarcó “Los primeros minutos sufrimos, después por suerte supimos manejar el partido”

Yendo más a fondo con su análisis, “No fue nuestro mejor partido, creamos muchas situaciones de gol, pero por suerte conseguimos la victoria” destacó Pérez.

“Me ha tocado arrancar el año jugando mucho, donde es difícil mantenerse, más en un equipo como Liniers que siempre traen volantes de calidad”

Consultado por el pedido de su técnico, el juvenil mencionó: “Walter (Carrio) me pide que sea muy dinámico, que no me quede en una posición fija”

Con un plantel de mucha experiencia, el chivo siempre sabe que es candidato a quedarse con el titulo local “El objetivo siempre en la liga esta, hay que salir campeones, después hay que ir paso a paso” destacó Thiago.

Metido en lo personal, el juvenil es autocritico y sabe que es lo que le cuesta plasmar dentro del campo de juego, “Creo que me falta los últimos metros, el otro día llegue tres veces al fondo y no fue buena la decisión que tome, tengo que estar más tranquilo cuando llego a la zona de definición”

Por último, realizó un análisis del torneo que se viene post pandemia “Esta liga la veo muy competitiva, todos los equipos son muy parejos, Rosario va a ser un equipo duro”. También, “Puede ser que saquemos una diferencia por el rodaje que ya venimos teniendo, pero al haber 5 cambios, no creo que se note tanto”