Susana Velasquez concejala de Villarino

En la localidad de Villarino el ejecutivo municipal, apuntaron a una concejala por “expandir el COVID-19” luego de asistir a una olla popular. Se trata de la edil Susana Velásquez quien concurrió a un comedor y luego dio positivo. “El día domingo mi espacio político junto con organizaciones sociales llevamos a cabo una olla solidaria, fue bajo la modalidad de entrega de viandas cumpliendo el protocolo. Ese mismo domingo un familiar da covid positivo. Cuando participé de la actividad no tenía ningún síntoma, que iniciaron el lunes a la madrugada”, declaró Susana Velásquez.

La concejala explicó que llama la atención que lxs funcionarxs municipales no sepan que las ollas y merenderos están declaradas como actividades esenciales: “Hay un desconocimiento del territorio, los merenderos vienen funcionando y durante la pandemia no se suspendieron jamás. No es mi intención victimizarme sino hacer hincapié en esta bajeza del ataque político”.