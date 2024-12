Continúan los problemas en PAMI tras la renuncia de su directora Graciela González Prieto, en el marco del recorte que el Gobierno nacional impulsa a la provisión de medicamentos gratuitos para las y los adultos mayores. Sumado a toda esta situación, las y los vecinos de General Daniel Cerri denuncian que se ha modificado la frecuencia de atención de su oficina, pasando a abrir tan solo dos veces por semana.

Stella Navarrete, delegada de ATE en PAMI local, explicó que «la atención en Cerri hace 15 años es de lunes a viernes de 8 a 14 hs. Ayer mandaron a una persona de Bahía Blanca para abrir la oficina, hoy vino otra persona que tuvo que cerrar Médanos para abrir acá, hay una gran incertidumbre sobre este tema. Habría que explicarle a la encargada que la oficina debe estar abierta todos los días, no cuando se le ocurra venir. Hoy funciona como una frazada corta, tapamos en Cerri pero destapamos a Médanos. Específicamente en Cerri esta situación empezó con el nombramiento de la nueva jefa, Franca Grippo, que hace 3 meses está trabajando. Antes con el compañero anterior la oficina abría de 8:30 a 15:30 todos los días; ahora se vuelve a Bahía Blanca y está pasando esto».

«El PAMI sigue funcionando hoy por la labor de las y los trabajadores; las gestiones pasan y nosotros seguimos atendiendo a los afiliados. Con algunas gestiones trabajamos mejor, pero abrimos por los trabajadores. Soy empleada de carrera y siempre buscamos atender a la gente de la mejor manera, hasta que llega un punto que alguien de mayor rango tiene que venir a firmar y hoy no lo tenemos ocupado ese cargo» Stella Navarrete.

La sindicalista agregó que «hace un mes y medio que no sabemos cómo funcionarán las oficinas. En Médanos ayer en la UGL no tuvimos sistema a casi la mitad de la mañana, la gente que vino ayer hoy estará buscando atenderse. Más allá de que tenés que atender a unas 1.500 personas entre lo que quedó de ayer y hoy, no podes sacar gente de la UGL para cubrir en otros lados. No sabemos cómo harán para sostener la atención, es una incertidumbre muy grande. Acá en Cerri se dijo a los afiliados que la oficina va a abrir martes y jueves, algo que no corresponde porque debería estar abierta todos los días».

Por último, Navarrete recordó, sobre la falta de dirección local del organismo, que «lo importante no es únicamente la firma, sino las urgencias. Hoy hay gente en los hospitales esperando prótesis, los insumos para operarse, las válvulas cardíacas. Para todo ello todavía estamos esperando que llegue la firma a la delegación. Imagino que no ha caído bien en la cúpula política el pedido de González Prieto por la reincorporación de los seis empleados despedidos, de las cuales logramos cuatro. No hay gente que sobre en el PAMI local, de hecho se necesita más personal en algunas áreas que son vitales para la obra social».