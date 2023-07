Silvia London, economista y directora del IIESS-CONICET, fue seleccionada para dictar clases en la Universidad Sorbonne Nouvelle, Francia, sobre los temas de pobreza, medio ambiente, y gestión comunitaria de los recursos naturales en países latinoamericanos. Por ese motivo, pasó por el estudio de Radio Urbana para conversar sobre su trabajo y los proyectos de investigación que lleva adelante desde el instituto.

Silvia comentó que su participación en el concurso de la universidad parisina responde a un interés personal y un deseo de seguir aprendiendo. «Mi ideal hubiera sido ir a aprender. Estoy bastante involucrada en cuestiones medioambientales. Doy un curso de Uruguay en la Facultad de Ciencias, Economía y Medio Ambiente y es genial porque mis alumnos no son economistas. Cada grupo del curso presenta un problema específico y yo aprendo un montón. Salgo del curso con un montón de aprendizaje. Espero trasladar este tipo de experiencia a París».

Sobre su experiencia en el mundo de la economía siendo mujer, comentó que existe un cierto sesgo que se encuentra más en quienes consultan a economistas que en los profesionales en sí. Es decir, que al momento de consultar a un especialista en Economía, se opta por profesionales masculinos. «En el ámbito académico, las mujeres están más ligadas a lo social. En un congreso sobre Desigualdad Social, va a haber más mujeres que hombres».

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL SUR

«El IIESS es otro instituto del CONICET como cualquier otro. Nos dedicamos a hacer estudios económicos y sociales. Tenemos un grupo de personas que hacen estudios de economía y un grupo de investigadores de ciencias sociales. Hacemos todo tipo de investigación. Nos dimos a conocer a partir de un proyecto que estudió la realidad de Bahía Blanca. Hicimos una especie de tomografía computada. Hicimos 1.500 encuestas, contra 200 que tiene la encuesta permanente de hogares».

El instituto tiene como principal objetivo realizar investigaciones sobre problemáticas específicas de Bahía Blanca y la región, como la vulnerabilidad ambiental, para poder acercar diagnósticos concretos a funcionarios públicos. «Si vos no tenés un buen diagnóstico, no podés hacer buenas políticas. Hay veces que las políticas sociales son muy generales, son de parche y no de construcción».

