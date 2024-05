Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS Bahía Blanca

En un contexto de recorte presupuestario para el sistema universitario y científico en su conjunto, gremios docentes de educación superior realizarán este jueves un nuevo paro nacional. El mismo llega tras no lograr un acuerdo paritario este día lunes, y afectará en diferente medida a las actividades educativas que brindan tanto la universidad como las escuelas pre universitarias en nuestra ciudad.

Sergio Zaninelli es el secretario general de ADUNS Bahía Blanca, y aclaró que «las reuniones paritarias son una escribanía. El Gobierno nacional nos ofreció un 9% de incremento, que fue rechazado por todas las federaciones docentes y no docentes. Aún así, lo impondrán por decreto y lo vamos a cobrar a fin de mes. Es la mayor pérdida salarial que sufrimos en 20 años, y solo en cinco meses. De ahí radica la masividad y contundencia que debe tener el paro de mañana. Queremos señalar que las instituciones universitarias funcionan no solo por el edificio en sí, sino también por los trabajadores docentes y no docentes. Si no se comienza a defender este salario, nos quedamos sin universidad».

«La desaparición del FONID también forma parte de los reclamos de este paro. Espero que pronto vuelva a nuestros salarios, fue el primer recorte que recibimos los docentes de todas las universidades del país» Sergio Zaninelli.

El docente se refirió al anuncio del Gobierno nacional incrementando en un 270% los fondos para gastos corrientes de las universidades: «El acuerdo que anunció Adorni no es real. El único acuerdo como resolución firmada burocráticamente y con los pasos legales fue con la UBA. Recién la semana que viene, el secretario de Educación se va a reunir con los rectores de todo el país y les va a presentar la propuesta de incremento de presupuesto que se supone que será equivalente al de la UBA. Pero hasta que no se firme, lo de Adorni es un manejo perjudicial que lo vienen haciendo cada vez que se avecina una medida de fuerza. Antes de la marcha universitaria, habían salido a anunciar el 70% de aumento para las universidades, cosa que todavía no se pagó en mayo. A eso nos tiene acostumbrado el Gobierno con sus mentiras e incoherencias«.

Sobre este punto, Zaninelli agregó que «sería un alivio para todas las universidades el país se reciba este incremento del 270% en promedio para los gastos de funcionamiento de todo el año. Pero estos representan como máximo un 10% del presupuesto total de las universidades; los salarios docentes y no docentes siguen sin tener solución. Venimos perdiendo contra la inflación en estos cinco meses, y ya tenemos 50% de diferencia debajo de la inflación acumulada; eso no tiene ni miras de estar resuelto. Por eso es esta jornada de visibilización, queremos lograr algún acompañamiento institucional de la UNS como lo tuvimos el 23/4. Mañana es el paro de actividades de toda la docencia de todo el país, incluso los privados».