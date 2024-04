Se está llevando adelante tanto hoy miércoles como mañana jueves un paro de docentes universitarios y preuniversitarios en Bahía Blanca. Se trata de una medida de fuerza nacional impulsada por el gremio de la CONADU Histórica, que aquí en nuestra ciudad tiene representación en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS). A su vez, confirmaron una marcha federal para el próximo 23 de abril en defensa de la educación pública.

Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS, aseguró que «esto es parte del plan de lucha que comenzó al inicio del ciclo lectivo, impulsado por el frente sindical conformado por todas las federaciones docentes con representación en las universidades. Los no docentes acompañan esta jornada con días de lucha pero sin paro. Los motivos son el desfinanciamiento y el congelamiento de las partidas presupuestarias, que están haciendo estragos en nuestras universidades. Muchas ya dijeron que dejarán de funcionar si no hay una marcha atrás en este sentido. Los incrementos salariales están muy por debajo de la inflación».

«Hoy a partir de las 16 hay una asamblea interclaustros en el playón de la UNS. Nos vamos a encontrar horizontalmente y a micrófono abierto para diseñar la gran marcha federal universitaria que ayer se aprobó a nivel nacional, a realizarse el 23 de abril» Sergio Zaninelli.

En términos logísticos, pensando en la marcha federal del 23 de abril, el docente marcó que «la idea es que, si bien será una movilización con gran importancia en la Ciudad de Buenos Aires, tenga su peso propio en cada ciudad. Acá proyectamos una marcha que tenga epicentro en el medio ambiente universitario, saliendo desde el rectorado de la UNS, pasando por 11 de abril, recorriendo las escuelas medias y la UTN, y culminando en el playón de Alem con un gran acto. Queremos también que haya una muestra de laboratorios, para que la comunidad vea lo que hacen los docentes e investigadores».

En cuanto a la situación particular de la UNS, Zaninelli afirmó que «por declaraciones de directivos de la universidad parece que no piensan en el salario del personal docente y no docente. Si la UNS dice que camina tranquilamente sobre gastos de funcionamiento, hay que preguntarse de dónde vienen esos ahorros. En gran parte, se conforman con el congelamiento o no cobertura de plantel docente y no docente. Hay que preguntarse cómo va a vivir la universidad si se sigue prorrogando el presupuesto en educación. Usar ahorros que sirven para un solo año no permite pensar en un futuro a largo plazo».