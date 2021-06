Sergio Nasso Coordinador Hockey

Hablamos con Sergio Nasso, nuevo coordinador general del Hockey en el Club Villa Mitre, nos contó sus sensaciones de su arribo en estas primeras semanas. Un entrenador de categoría y trayectoria, llega al Tricolor para intentar potenciar a la disciplina y dar ese salto de calidad que hace tiempo se espera. “Me he sentido muy bien. Empecé a coordinar el 1 de junio, de a poco conociendo a las jugadoras y al club propiamente dicho. Vengo de un club grande (Sportiva) pero no como Villa Mitre, tiene una estructura tremenda. Me encanta”, señaló Sergio.

Nasso se encargará de la coordinación general del Hockey, donde se mostró entusiasmado por este nuevo desafío en su exitosa carrera. “Mi primera función en este inicio es conocer bien el funcionamiento del club para ver cosas para mejorar. La adaptación es buena, fue fácil porque conozco al staff del club. El ida y vuelta es muy sencillo, acostumbrándome a las jugadoras“, destacó el ex Sportiva.

Uno de los que se encargó de convencer a dar este paso fue Nelson “Pitilo” Garay, quien conoce de toda la vida. “Pitilo influyó un 120 por ciento, es un hermano de la vida. Siempre me hablaba de Villa Mitre, no necesito convencerme demasiado, el desafío estaba ahí. Lo primero es un objetivo por lo menos a largo plazo. En este país es medio difícil hablar de proyectos, pero por lo menos se necesita de 5 años para ver hasta donde podemos llegar. Intentamos posicionar al club lo mas arriba posible. Todo el hockey de la institución me sedujo, es un lindo desafío”, explicó el coordinador.