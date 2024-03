El día de ayer, representantes de taxistas locales se reunieron con ediles dentro del Concejo Deliberante para debatir sobre un proyecto de ordenanza específico, presentado por Martín Barrionuevo de Avanza Libertad, que busca regular las plataformas de movilidad y transporte como UBER.

Uno de los participantes fue Sergio Moreno, presidente de la Cámara de Taxis local, quien marcó en comunicación con Radio Urbana que «la semana pasada Barrionuevo y Alonso presentaron un proyecto de ordenanza que hablaba de la regulación del transporte privado a través de plataformas virtuales. Acá hay un engaño, porque estas plataformas ya están habilitadas en la ordenanza actual de 2017. Trabajamos a la par de estas plataformas, cualquiera puede elegirlas y todo lo que dicen ya está regulado. El nuestro es un servicio público que existe hace 100 años, no es reciente. Si va a cambiar algo, pretendemos que se nos consulte en pos de mejorar el servicio».

«Nuestra incertidumbre viene cuando el titulo decía ‘transporte privado’, cuando el servicio que ofrecen es público. Quedamos en que hagan un proyecto como la gente, que se asesoren legalmente, que se decidan en que sea público o privado, y hablen de plataformas, no solo de Uber. No se habla de las contribuciones que deben hacerle al Municipio. Todo debe estar regulado, eso les pedimos. Cuando hagan un proyecto nuevo, lo hablaremos» Sergio Moreno.

Sobre la reunión particularmente, el taxista reveló que «cuando Barrionuevo empezó a hablar, se embrolló tanto que no se entendía lo que quería decir. Se enfocó en Uber toda la exposición, cuando esa plataforma no es la única existente. Le preguntamos por esta diferencia de transporte privado, teniendo en cuenta que Uber, de la manera en que trabaja, entra en el servicio público. Ayer nos acompañó un asesor letrado, que le explicó a los concejales la diferencia entre transporte público y privado. Las plataformas no entran en el servicio privado porque los contratos no son entre dos personas, porque Uber es una empresa».

Moreno agregó que «Barrionuevo admitió que la ordenanza presentada era un copia de la rechazada en Morón. Lo único que hizo fue cambiar cada vez que decía ‘Morón’ por ‘Bahía Blanca’. Justamente no fue aprobada porque carecía de la parte jurídica, pero no le importaba. Ahí es donde estaba el tema; bienvenidas sean las plataformas, pero estemos dentro del marco jurídico, no puede suceder que Uber haga la plata en Bahía Blanca y se la lleve a Holanda. Además es un mito que sea más barata. De los últimos 14 secuestros, se demostró que el viaje es 25% más caro que cualquier taxi y remis de la ciudad».