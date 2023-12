Taxistas de Bahía Blanca se manifestaron el día de ayer en el centro de nuestra ciudad, debido a que el Concejo Deliberante decidió no tratar un nuevo aumento del servicio en la última sesión ordinaria del año. Reclaman una actualización del 20,5%, que llevaría la bajada de bandera de $544 a $656, y la ficha de $41 a $49.

Sergio Moreno, presidente de la cámara de Taxis local, explicó en comunicación con Radio Urbana por qué se llegó a esta instancia: «Esto no es solo una solicitud de tarifas, desde hace dos años y a raíz de la inflación se establecieron actualizaciones tarifarias en junio, septiembre y diciembre según el índice del CREEBBA. Este año hace más de un mes tratamos de empezar las negociaciones para la actualización de diciembre, y después de los resultados electorales se desinfló la voluntad del Ejecutivo de seguir trabajando, marcándonos que había que empezar a negociar con la gestión entrante».

«Cuando nos enteramos el lunes a la noche que esto no iba a ser tratado se activaron las alarmas, porque no hay más sesiones ordinarias hasta el año que viene. A nadie le gusta hacer quilombo en la calle reclamando esto, son temas políticos donde nosotros no tenemos nada que ver, y la gente menos» Sergio Moreno.