Sergio Lasdica Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Italiano

El Municipio confirmó que las Unidades De Terapia Intensiva (UTI-COVID) tienen una ocupación por encima del 90%, quedando dos camas disponibles en toda la ciudad. Hablamos con Sergio Lasdica Jefe de Terapia Intensiva COVID del Hospital Italiano: “La situación en el Italiano es compleja como en el resto de los hospitales. La ocupación mayor del 80% no solo por pacientes COVID, sino por otras patologías de época. En terapia intensiva no estamos ajenos, trabajamos permanentemente con “cama caliente”. En esta época del año no se debería ver a los hospitales con camas completas, esto ocurre en la actualidad producto de la pandemia”.

Ante la posibilidad de ampliación de camas en los hospitales, Lasdica explicó que es complejo porque no es solo poner una cama física, se necesita también personal capacitado:”No sabemos cómo vamos a terminar con el tema COVID, es una incertidumbre lo que va a pasar de acá a un tiempo. De a poco el COVID ha tomado más espacio en todos los hospitales. No podemos tener 100% de camas COVID porque se dejaría de lado otro tipo de patologías que deberían ser asistidas. El personal de salud es el verdadero déficit actual, desde el médico de guardia hasta el personal de maestranza.

Por último, Ladisca calificó la situación sanitaria de la ciudad como complicada: “Tenemos más pacientes a pesar de que en estos días descendió ligeramente la cantidad de contagios, hay que estar atentos”.