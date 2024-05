Sergio Bordoni, intendente de Tornquist

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el pasado viernes la comuna de Tornquist para entregar 29 viviendas ubicadas en Saldungaray. A su vez, anunció la construcción de 38 viviendas más que se suman a las 32 que siguen en obra. Sumado a ello, profundizaron el trabajo para cerrar dos basurales a cielo abierto que hoy existen en el distrito.

Sergio Bordoni es el intendente de Tornquist, y expresó en comunicación con Radio Urbana que «la entrega de viviendas fue la frutilla del postre, la gente quería mudarse lo antes posible. A las entregadas se suman 32 viviendas en la ciudad cabecera de Tornquist que se entregarán en diciembre, sumadas a las 38 anunciadas que se iniciarán en breves. A su vez, estamos a la espera de 10 viviendas más sobre las cuales estamos haciendo el costo presupuestario para elevarlo a la Provincia y que nos acepten el presupuesto. Es una deuda pendiente que teníamos con el distrito y los tornquitenses. En total son 109 viviendas, entre las 80 en construcción y las 29 entregadas. Y por último ya estamos gestionando viviendas para Sierra de la Ventana para el año que viene».

Además, anunciamos el cierre y saneamiento de dos basurales a cielo abierto, un plan de obras de puesta en valor del Parque Provincial Tornquist-Ventania y distribuimos maquinaria para seguir fortaleciendo el cuidado del ambiente en el municipio. pic.twitter.com/3NZF6Ac1Rx — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 24, 2024

«Además de las viviendas se entregó un camión de basura, una pala cargadora, una chipeadora, y una pala cargadora para avanzar en el cierre de los basurales a cielo abierto, sumado a un utilitario más al Parque Provincial» Sergio Bordoni.

En este contexto, ¿cuál es el rol del Gobierno nacional en las distintas obras que impulsaba durante la gestión anterior? «En los primeros meses después de asumir, el Presidente echó al ministro de Infraestructura y todavía no nombró a nadie como reemplazo. Tenemos obras nacionales que están neutralizadas, mandamos los certificados y no hay quién los firme. Por ejemplo, la obra de la Ruta 33 está paralizada y detonada. Ya estoy arreglando con presupuesto municipal con las empresas contratistas, a la espera de que Nación nos pague, mientras le iniciamos un juicio. Las obras las licitamos nosotros pero fue avalado por Nación por el programa ‘Argentina Hace’, como las cuadras de asfaltado en Tornquist que terminamos pagando con presupuesto municipal. Es plata que nos debe Nación y no sabemos cuándo la cobraremos, si es que la cobramos. No tenemos dónde tocar timbre porque ni siquiera hay Ministerio».

Por último, Bordoni se refirió a la cuestión turística, y expresó que «no viene bien la economía por la situación del país, y el turismo sigue la tendencia. Esperemos que la temporada invernal mejore, pero siempre dependemos de la situación del país. Los turistas se acercarán a Sierra menos tiempo, pero nosotros vivimos del turismo y la situación económica nos aqueja a todos. Además hay otros desafíos como educación y salud, gente que no puede seguir pagando la prepaga y va a hospitales públicos, donde cada vez hay más gente. Sierra, Tornquist y Villa son los lugares por excelencia para visitar. Nos registran por estas localidades, incluso sin saber que son parte de nuestro distrito. Tenemos un rol importante en el turismo provincial».