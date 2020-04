Sergio Arce vecino de Spurr

Vecinxs del barrio Spurr decidieron organizarse y formar un grupo, sin comida no hay cuarentena, ya que manifiestan que “el municipio no les manda ayuda”. Hablamos con Sergio Arce, vecino del barrio: “Una cuarentena no se puede hacer sin comida, pedimos lo básico pero no encontramos respuestas”

En el marco de la crisis por el avance del Covid-19 y el decreto de la cuarentena obligatoria, Sergio Arce dijo que “en Spurr pasa esto, cuando se plantea la cuarentena hay muchos sectores que son vendedores ambulantes, changas, trabajos precarizados y estamos mal, nosotros pedimos lo básico, mientras dure la cuarentena que nos den al menos una vianda y un litro de lavandina para desinfectar” y continuó “no hay respuestas de la municipalidad, no hay políticas de reactivación”

“La municipalidad ya tiene nuestros datos, pero siguen sin darnos ninguna respuesta”, finalizó.

Para colaborar con lxs vecinxs pueden comunicarse al teléfono: 2914449933