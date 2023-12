Sebastian Muzi, cantante de Los Galgos

La icónica banda bahiense Los Galgos se presenta este sábado 9 de diciembre en Casa Coleman (Alem 41). Sebastián Muzi, cantante, pasó por Radio Urbana para hacer un balance del año que tuvo el grupo y adelantar detalles de su próximo show.

Los Galgos cierra un año de grandes presentaciones. La banda formó parte de la primera edición del Rock in Ría, en el puerto, y fue telonera del recital gratuito de Iván Noble en el Teatro Municipal. Muzi compartió las sensaciones que lo atraviesan cuando el grupo sale de su zona de confort. «Me da adrenalina aceptar esos desafíos. Cuanto más grande sea el escenario mejor me siento. Me encanta que la banda se amplíe y llegue a nuevos públicos».

Al momento de componer las canciones y la estética de la banda, Muzi compartió que busca inspiración en diferentes rincones. «Me nutro de algo audiovisual, de charlas. A veces me enfoco más en la fotografía, a veces me inspiro escribiendo. No son cosas aisladas, forman parte de un todo y tienen cierta coherencia».

El cantante de Los Galgos adelantó que se encuentra trabajando en una nueva canción, inspirada por la muerte de Diego Maradona y la reacción que despertó en los argentinos. «Su muerte me afectó. Es una persona a la que siempre seguí y admiré. Cuando murió, lo que más me movilizó fue cuando los All Blacks pusieron una camiseta en un partido, delante de Los Pumas, que decía “Maradona 10”. Los Pumas quedaron totalmente golpeados, perdieron 40 a 0. Antes de empezar el partido ya lo habían perdido porque es homenaje ni se lo esperaban. No estuvieron a la altura»