Durante el fin de semana, el Gobierno nacional hizo pública la decisión de despedir a la titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA – ex AFIP), Florencia Misrahi. Según indicaron a través de un comunicado, se debe a «la decisión inconsulta de modificar el régimen tributario de streamers e influencers digitales». En su lugar asumirá Juan Pazo, hasta hoy Secretario de Relaciones Económicas Internacionales dentro de Cancillería.

Sebastián Más, secretario general de la AEFIP de Bahía Blanca, explicó que «nos genera un poco de confusión el motivo de este cambio. Supuestamente, según dicen desde el Gobierno nacional, el despido es por agregarle impuestos a streamers e influencers, pero sabemos que eso no es así. La gravabilidad a estas actividades económicas estaba regulada desde siempre, solo que ahora se generó un código de actividad para que no sea una actividad genérica. Esto no cambia en nada la gravabilidad de los mismos«.

A su vez, el sindicalista marcó que «también se habló desde el Gobierno nacional del despido por el sueldo que cobraba la funcionaria, lo cual no tendría ningún tipo de lógica porque el sueldo de la administradora federal es el mismo desde hace años, y será el que cobre el funcionario a asumir. Evidentemente hay otros motivos por detrás del nombramiento del nuevo ejecutivo. Pasa como vemos en todos lados, algo que responde a los aliados del Gobierno y los distintos sectores que gobiernan; un cambio que tienen que ver con la situación de internas permanentes».

En conclusión, Más analizó que «esto no debería modificar demasiado nuestra situación en particular, porque ya no había un diálogo o ambiente de negociación con las autoridades del organismo hasta ahora. Aún así, estamos a la expectativa de conocer los objetivos del nuevo ejecutivo. Ojala con su llegada podamos tener un diálogo constructivo, que desde diciembre hasta ahora no tuvimos. En el caso de los trabajadores, nuestros sueldos atraviesan un congelamiento desde febrero, afectando nuestro poder adquisitivo. No tuvimos ningún tipo de aumento desde principio de año».