“Se van a contagiar 8 de cada 100 vacunados, pero van a ser leves”, aseguró el Gobernador

El Gobernador aprovechó la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica para repasar el avance de la inmunización en la Provincia e insistir con el llamado a registrarse en el sitio web para recibir la vacuna.

La principal duda tiene que ver con la llegada de nuevas dosis. El vuelo de Aerolíneas Argentinas que partiría a buscar 600.000 nuevas dosis finalmente se retrasó. “Iba a salir un Avión de Aerolíneas a buscar una remesa y se puso en duda por cuestiones de la fabricación y de la distribución allá en Rusia. Puedo decir que el avión sale y va a volver con vacunas en los próximos días”, aseguró Kicillof luego de hablar con Alberto Fernández.

Tal como adelantó INFOCIELO, una vez que lleguen comenzará la segunda etapa de la campaña de vacunación. La misma incluirá a personal docente, fuerzas de seguridad, personal de salud de terapia intermedia y lo más importante: grupos de riesgo.

“Si logramos que se vacunen todos los que son personas de riesgo, que es la próxima etapa, con la primera y segunda dosis, lo que va a ocurrir es que seguirá habiendo casos, pero habrá menos internaciones”, indicó el Gobernador que puso como ejemplo a Israel, “uno de los países que más vacunó”.

Luego apuntó una vez más contra los medios, como había hecho con el “pelo al huevo” gate. Esta vez, porque se hicieron eco del contagio de Sebastián Ianantuony, el intendente de Miramar que dio positivo luego de recibir la primera dosis.

“Algún malintencionado decía que el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony se había contagiado después de vacunado. Pero claro, se había vacunado el 15. Habían pasado 10 días todavía de la primera dosis”, cuestionó.

Además, indicó que hay un porcentaje de vacunados que no generarán inmunización. “Eso no marca que la vacuna sea mala. Se van a contagiar, según las estadísticas actuales, 8 de cada 100. Pero van a haber 92 que no se van a contagiar. Y los 8 que se contagien van a ser leves. Esa es la ventaja de la vacuna”.

