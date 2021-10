Santiago Villalba – Liga del Sur

Hablamos con Santiago Villalba, jugador de la Liga del Sur luego del triunfo clave ante Rosario por 4 a 1 en Punta Alta. Esta victoria le permite estirar cifras ante el Rosa y alejarse de la zona del descenso. «Era un partido difícil porque se jugaban muchas cosas. Estuvimos firmes, lo mejor de nosotros fue que estuvimos sólidos atrás.

Habíamos planteado así el partido en la semana, jugar e intentar llegar al arco», analizó el ex Bella Vista.

Transcurridas once fechas, al equipo de Iribarren le costó este nuevo formato. La vuelta de las dos divisiones junto a los mejores en Primera, el Tricolor lucha por meterse en zona de clasificación. «Es muy parejo este Torneo, Olimpo está segundo y ahora lo tenemos a 3 puntos. Me gusta este formato, se hace mas competitivo, por suerte me toco jugar la mayoría de los partidos. Me sentí bien, he bajado un poco en lo físico, pero voy mejorando», manifestó Santiago.

Le quedan tres fechas a esta primera etapa del Torneo, donde la Villa tendrá dos encuentros de visitante (Liniers y Olimpo) y cerrará de local ante Sporting. Para este equipo joven, realmente se necesita del aporte de los jugadores del Federal para terminar lo más arriba posible y buscar la clasificación. «Se notó el fin de semana, con Leo López nos acomodamos bastante, por ahí necesitas esa experiencia. Nos quedan tres finales, que son partidos durísimos. No podemos lamentarnos nada, si te equivocas listo», finalizó Villalba.

Foto: Francisco Urban.