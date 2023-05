Santiago Sacoccia, referente por la seguridad vial

En las últimas horas, los dichos de la concejala libertaria Valeria Rodríguez, quien además es presidenta de la comisión de Salud en el recinto, despertaron los más amplios repudios. La edil se manifestó en contra de los controles preventivos de alcoholemia, ya que «si yo no cometo infracción al conducir no tienen por qué pararme, no estamos en ningún estado de sitio».

Uno de los referentes más importantes por la seguridad vial en nuestra ciudad es Santiago Sacoccia, el padre de Facundo Sacoccia, joven asesinado en 2018 a manos de Alexis Sturzenegger, un conductor alcoholizado. Expresó en comunicación con Radio Urbana que «cuando escuché sus dichos sentí una indignación total. Compartí las notas en los grupos de familiares de víctimas en los que participo, y allí surgió la idea de hacer algo. Es una lástima porque noté mucho apoyo de la gente para que se sancione la ley, y la declaración no la hizo en privado, sino en un medio con mucha llegada. Ahora salir a contrarrestar esto es bastante difícil».

«Lo grave no es que le molestan los controles, lo grave es que da a entender que todos podemos manejar alcoholizados. Da por hecho de que si el Estado te quita el auto te deja indefenso. Me preocupa que los otros 23 concejales se quedaron callados, alguien le tiene que poner un freno» Santiago Sacoccia.

En cuanto al pedido, Sacoccia aseguró que «lo vamos a presentar hoy. No dice cuál debe ser, pero se pide una sanción disciplinaria. No conozco el reglamento interno del concejo como para saber qué medidas se puedan tomar, pero debe existir un llamado a la reflexión y un pedido de disculpas. Los funcionarios deben cumplir y hacer cumplir la ley, y en este mensaje se ve todo lo contrario. Yo espero que esto prospere, porque es muy peligroso que haya gente que piense como ella. La concejala ni siquiera sabe donde vive; el país se maneja con reglas y al momento de salir a la calle uno tiene que cumplir la ley de tránsito, que estipula que se puedan hacer controles».

Por último, recordó también que «este Concejo sigue sin ordenanza de alcohol cero. Primero dijeron que no había leyes provinciales y nacionales; ahora tenemos ambas y la ordenanza sigue sin avanzar. Pareciera que esto molesta a varios, espero que no me lo cajoneen de nuevo. Hay mucho lobby en contra del alcohol cero en Bahía Blanca en general y en este Concejo Deliberante en particular».