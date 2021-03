Santiago Saccoccia padre de facundo Saccoccia

El fin de semana en la ciudad, hubo seis siniestros viales con presencia de alcohol en lxs conductorxs. Esto dejó en evidencia la falta de política pública vial que hay en Bahía Blanca.

Hablamos con Santiago Saccoccia: “El fin de semana, el alcohol al volante es una constante. El tránsito lo controla la Dirección de Tránsito, pero si entrás al organigrama, de Jouglard para abajo hay una serie de directores que no se sabe qué hacen. Hay tantas divisiones que nadie sabe lo que tiene que hacer, o lo han hecho a propósito para despistar.

En este momento la seguridad vial de los bahienses depende de la suerte. Es lamentable y es lo que vengo diciendo: estamos librados a la suerte

Por otro lado, el Ejecutivo Municipal anunció que llevará al Concejo Deliberante un proyecto de tolerancia 0, pero este ya fue presentado hace unos años por Santiago Saccoccia: “El otro día dijeron que Tolerancia Cero era iniciativa del Municipio. No es así, esto es iniciativa mía, no voy a permitir que se mienta”. Además remarcó que no hay política de prevención vial: “Estamos llegando siempre atrás del muerto, siempre tomándole alcoholemia al que ya mató o tiró un poste. (María Laura) Biondini me dio su palabra de que ese proyecto salía a la brevedad y pasaron 2 años desde que lo presenté”