Familiares de Víctimas de Tránsito de país se reunieron de manera virtual con Senadoras y Senadores Nacionales, diputadas y diputados nacionales y provinciales, para concretar los proyectos legislativos que tienden a mejorar la seguridad vial.

Los familiares de víctimas presentaron casos, experiencias y trabajos realizados sobre el tema, todos fueron concurrentes en la necesidad de Alcohol cero al volante y el pronto tratamiento de estos proyectos. Hablamos con Santiago Saccoccia: “Aprovechamos que el proyecto ya estaba presentado y buscamos su apoyo. La idea es invitar legisladores que no sean de la Provincia de Buenos Aires. Algunos legisladores se vieron conmovidos porque desconocían el tema, y otros han cambiado su forma de ver. Por el momento la provincia de Mendoza está en contra. Esto no es una ley seca, es una prohibición de manejar alcoholizado”.

En la ciudad, mañana habrá plenario de comisiones del Concejo Deliberante para debatir el proyecto de ordenanza presentado por el oficialismo. Un proyecto que no iba a ser debatido por la comisión de salud, pero el Frente de Todxs instó en esta incorporación. “El proyecto que quedó no es el que presente yo, aunque fue la iniciativa para plantear el tema. El proyecto lo hizo la oficina de Marisco y estamos todos de acuerdo. Quienes estén debajo de 0,5 van a ser sacados del vehículo pero sin sanciones punitivas. Cómo el objetivo que buscamos es que no se maneje alcoholizado estamos de acuerdo”, declaró Saccoccia. Pero además agregó que no entiende porque se realiza este plenario: “Los que están allí son las mismas personas que estábamos en la mesa de seguridad vial. Son los mismos ediles que ya vieron el proyecto 10 veces”.