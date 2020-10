En el Día del Camino y la Educación Vial en conmemoración al Primer Congreso Panamericano de Carreteras y la creación de la Dirección Nacional de Vialidad. Hablamos con Santiago Saccoccia: “La política de tránsito del Municipio es que estamos librados a la suerte que un día nos mate un borracho en la calle”.

Saccoccia, padre de Facundo, el jóven de 19 años que falleció atropellado por Alexis Sturzxenegger en marzo de 2018. “Con mi familia estamos en contacto con grupos de familiares de todo el país, tratando de concientizar y generar leyes, como el Proyecto de Tolerancia Cero”.

Sin embargo, explicó que “el Municipio presentó el proyecto de Regulación de Conducción en Estado de Alcoholemia, y es el mismo oficialismo que tiene cajoneado el proyecto en el Concejo Deliberante. Además de que no realizan controles de alcoholemia, sólo la Agencia Nacional de Seguridad Vial los hace. No entiendo para qué hay siete puestos jerárquicos en esa Secretaria y me llama la atención que cajoneen un proyecto que escribieron ellos mismos”.

En febrero de este año, Facundo Moyano estuvo en Bahía Blanca convocado por Santiago Saccoccia, el legislador nacional se reunió con el intendente Héctor Gay, funcionarios y concejales para respaldar el proyecto de Tolerancia Cero de alcohol al volante en nuestra ciudad. “Todos mostraron su apoyo, mucho ‘biribiri’, pero solo fue una foto”, indicó Saccoccia.

Por otra parte, mencionó que “este mes no se reunió la mesa de seguridad vial, y no hubo explicación. La comisión de tránsito del Honorable Concejo Deliberante tampoco se reúne hace un mes”, dicha Mesa tiene como objetivo trabajar con distintas entidades de manera conjunta y coordinada para el desarrollo de políticas públicas de seguridad vial.