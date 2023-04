Sandra Vera, productora y vocera de la Federación Nacional Campesina

Este 17 de Abril, donde se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina, se llevará a cabo una feria de productores de verduras de nuestra ciudad. Será a las 10 de la mañana en Plaza Rivadavia, en la esquina de las calles Alsina y Chiclana.

La organizará la Federación Nacional Campesina (FNC) y Sandra Vera una de sus productoras, explicó que «nos sumamos a una jornada que se hace a nivel nacional para dar a conocer nuestras necesidades y reclamos al Gobierno municipal, así como también a la comunidad bahiense».

«Ahora estamos en un tiempo de transición, pero producimos tomate, morrón, berenjena, zapallito, pimientos, choclos. Llegado el otoño la producción es de acelga, espinaca y remolacha. Se puede producir de todo mientras tengamos un curso de agua dulce, es lo más importante. No tenemos acceso a la tierra, no contamos con esa oportunidad por la situación económica que es de conocimiento público» Sandra Vera.

¿Cuáles son las necesidades que tienen los productores agrícolas de nuestra ciudad? La productora detalló que «una enorme problemática es que no tenemos oportunidad de acceso a la tierra, no hay políticas. Tener un cordón frutihortícola sería una respuesta a muy corto plazo. Además, con la suba de precios actual, sería lo mejor tener un lugar fijo para ir a comprar frutas y verduras para toda la semana. Sería muy importante para los productores también poder tener un espacio propio, fijo una vez por semana del productor al consumidor. Estamos hace muchos años con este reclamo al Gobierno municipal y no hemos tenido ni una sola respuesta«.

Vera explicó también cuál es la situación actual que atraviesan: «Yo alquilo una hectárea a 25 km. de la ciudad, la mayoría de los productores estamos en las orillas del Arroyo Sauce Chico cerca de Cerri, donde producimos verduras. Soy una de las productoras que menos tierra alquila. Somos más de 60 familias produciendo en ese sector. Muchas de ellas viven en la misma hectárea en la que siembran».

Además, la integrante de la FNC destacó también la técnica por la cual produce en su hectárea, al detallar que «bajo el sistema agroecológico se puede producir en menos cantidad de tierra, los productores que tienen más hectáreas suelen usar otro tipo de agroquímicos y repelentes. El gusto es diferente, se nota desde la semilla. En el cultivo tradicional se lo apura, todo es más rápido».