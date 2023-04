Sandra Ruggero, Jefa de Docencia e Investigación de la Secretaría de Salud local

Desde Región Sanitaria I en conjunto con el Hospital Penna y los diversos nosocomios públicos y privados de la ciudad, se llevará adelante una ‘Jornada de Residencias’ en el Centro Histórico de la UNS. En la misma se darán a conocer las propuestas formativas en las residencias a los profesionales de la salud. Esto se enmarca en la creciente dificultad del sistema para conseguir profesionales que cubran ciertas vacantes en espacialidades básicas como pediatría o medicina generalista.

Una de las participantes de la jornada será Sandra Ruggero, jefa de la Unidad de Docencia e Investigación de la Secretaría de Salud local, quien aseguró que el evento «está dirigido no solo a profesionales médicos sino también a otras disciplinas que tienen que ver con el sistema de salud como enfermería, nutrición, psicología, etc. Está pensada tanto para estudiantes de los últimos años, que dudan qué especialidad seguir, así como también a los recién graduados que todavía no hayan ingresado al sistema de residencias y quieran elegir su norte».

➡️ Muestra abierta a estudiantes y profesionales de áreas vinculadas a la salud. 🏥 Conocé las propuestas que las instituciones de salud tienen para sus residentes. 🗓️ Miércoles 19/04 de 12 a 15 hs.

🏫 Rondeau 29, Centro Histórico y Cultural de la UNS. pic.twitter.com/xWwa3NBJIB — Región Sanitaria 1° – SaludBA (@regsanuno) April 4, 2023

«Invitamos a los estudiantes y egresados a que se acerquen a conocer e informarse en la oferta formativa, que conozcan como es el trabajo en el lugar del residente. Este año se pensó en una muestra unificada que históricamente se hacía desde cada hospital en particular. La integración muestra que la formación no solo afecta al nivel público o privado» Sandra Ruggero.

Ruggero agregó que «la oferta formativa es muy amplia, tiene que ver con las necesidades de salud del sistema. El problema no es solamente en Bahía Blanca. Contamos con más de 100 vacantes, y en la UNS se egresan entre 60 y 70 estudiantes por año. Aún así muchas vacantes quedan descubiertas«.

Por último, la profesional detalló cuáles son las especialidades en las que se evidencia más esta problemática: «Principalmente en áreas criticas como terapia intensiva, neonatología, pediatría y medicina general. La contracara son otras especialidades, muchas de las cuales tienen que ver con lo quirúrgico como la neurocirugía o las cirugías cardíacas, que son mucho más demandadas por las y los estudiantes. El estudiante no solo elige su especialidad por la necesidad del sistema sino por otras cuestiones como cantidad de horas o condiciones de trabajo.».