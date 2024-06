Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), este fin de semana largo movilizó un 20% menos de gente si se lo compara con la misma fecha del año pasado, mientras que el turista promedio gastó un 24,3% menos en términos reales. En este contexto, no es la industria del turismo la única perjudicada, ya que desde la misma organización advirtieron una caída del 19% en la actividad industrial durante el mes de mayo.

Salvador Femenía, director de prensa de la CAME, expresó en comunicación con Radio Urbana que «tomando el último fin de semana largo de cuatro días con el mismo del año pasado, el resultado estuvo dentro de lo esperado por el contexto económico. Los números no son buenos, pero si sumamos el finde anterior de tres días, la caída es solo del 4,3% en cuanto al gasto pero con un 15% más de gente movilizada sumando la semana entera. Como característica, notamos que mucha gente viajó sobre la hora, y muchas de las reservas se compraron directamente en mostrador».

«En cuanto a las localidades, para el finde largo se eligieron destinos tradicionales de la Provincia de Buenos Aires. Los destinos de la costa llegaron al 70% promedio de ocupación, también se reactivó mucho la parte de sierras, con números entre el 60% y 80%» Salvador Femenía.

DATOS DEL TURISMO EN EL FIN DE SEMANA XXL 🔈 Al sumar las dos fechas, los turistas tuvieron siete días para viajar 🙌🏻 Como resultado, esta vez se movilizó un 15,3% más de personas que en 2023. Lee el informe completo ingresando acá

🔗 https://t.co/RQdtOsk206 #turismo… pic.twitter.com/2ScpBYRVND — CAME (@redcame) June 23, 2024

¿Cómo se ha comportado la industria del turismo durante el año? «Si hacemos un ranking, Semana Santa fue el mejor fin de semana del año, donde todos los destinos explotaron. Después colocaríamos al finde de Carnaval y luego este. La caída en general tiene que ver con la situación económica a nivel nacional. En Semana Santa tuvimos mucho público extranjero que hace la diferencia en número y gasto. Estos dos findes, el público fue casi en su totalidad argentino, al haberse encarecido mucho nuestro país en dólares estos últimos meses. Al ser bastante caro, viene menos gente de afuera y se nota la diferencia».

Por último, Femenía se refirió a la caída en la actividad industrial en términos generales, y marcó que «la industria más afectada tiene que ver con la competencia de productos importados, como el rubro alimentos. Para las PyMEs que fabrican alimentos es imposible competir con los costos de las empresas extranjeras. El costo estructural y tributario argentino es más alto que el extranjero, y en ese contexto el Gobierno no tiene intención de corregir el tipo de cambo. Y si lo llega a hacer se le va todo a precio. En Mayo la actividad industrial cayó un 19%, y en la mayoría de las PyMEs ya notamos una cantidad de despidos, aunque todavía no en forma masiva. Hay un gran esfuerzo por parte de las empresas de mantener a la masa de trabajadores. Primero se reducirán jornadas laborales, como ya se nota en las empresas más grandes, pero todavía no los empleos».