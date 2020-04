Sabrina Sanchez Lic. En psicología

Hablamos con la Lic. En Psiología, Sabrina Sanchez, sobre el efecto de la cuarentena por coronavirus en lxs niñas, niños y adolescentes.

“No podemos pensar la niñez de la misma manera que entendemos a los adultos, ellos son un sector de la población con más vulnerabilidad y tienden a culparse o a pensar que son responsables de lo que viven los adultos”

Sabrina Sanchez es integrante la Red Federal Forum Infancia, es un grupo de profesionales de la salud, la educación y las ciencias sociales, preocupados por el auge que ha tomado en los últimos años la patologización y medicalización de la infancia.

“Es necesario que sepan padres de niños y adolescentes que cuentan con apoyo profesional, el colegio de psicólogos tiene un dispositivo de asistencia a niños y adolescentes para el contexto de pandemia”

“Los adultos a veces pensamos que por no poner en palabras lo que está ocurriendo o simplemente apagar la televisión para que no escuchen las noticias, los niños, niñas o adolescente no se enteran lo que está ocurriendo. Y ahí está el error porqué no solo se transmite con palabras, sino que transmitimos temores y miedos, por la incertidumbre que vivimos en este contexto inédito. No hablar no solo es complejo, sino que puede ser motivo de mayor sufrimiento”, explicó.

También resaltó: “Lo que se piensa y pensamos, es de sostener las redes de amigo del exterior, por un lado niños y niñas han perdido la escuela, la plaza, el lugar de jugar, de descargar. Entonces en este momento la tecnología facilita el afuera” y que “quizás en este momento un celular, una videollamada o un videojuego es un medio para sostener el afuera y puede sostener a los mismos padres”